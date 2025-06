https://noticiaslatam.lat/20250605/la-ministra-de-defensa-uruguaya-montevideo-analiza-cambios-en-su-relacionamiento-con-israel-por-1163054778.html

La ministra de Defensa uruguaya: Montevideo "analiza" cambios en su relacionamiento con Israel por Gaza

La ministra de Defensa uruguaya: Montevideo "analiza" cambios en su relacionamiento con Israel por Gaza

En opinión de Lazo, el conflicto en la Franja de Gaza "se ha ido de las manos", porque ya no tiene que ver "con cuestiones como muchas veces encontramos en el mundo, intereses, cuestiones étnico-raciales", por lo que le resulta "poco lógico". "Uruguay tuvo mucho que ver con su voto en 1948 para el surgimiento del Estado de Israel, pero no nos olvidemos que, en 2011, también tuvo mucho que ver (...) en el reconocimiento del Estado palestino; entonces yo quiero ser muy clara con estas cosas, porque Uruguay tiene una postura sería como Estado que hace que yo reciba a todo el mundo, pero también es una postura que no inclina a la balanza y no la debe inclinar", argumentó."Quinquenio fundamental" para hallar a desaparecidosDe acuerdo con Lazo, los próximos cinco años serán fundamentales para que Uruguay encuentre a sus cerca de 200 desaparecidos, detenidos durante la dictadura militar (1973-1985).La ministra entiende que buena parte de la ciudadanía reclame avances en dicha materia, aunque advierte que lo hace desde, tal vez, el lugar más incómodo de todos. "Es necesario mantener un equilibrio entre lo que toca conducir, que no es un hecho menor y que además lo hago con absoluta convicción de su existencia y de la necesidad de su existencia, que son las Fuerzas Armadas, la vida sesgada que tuvieron algunos compatriotas de algo que realmente marcó a nuestro país y la sensibilidad de aquel ciudadano que sabe que eso existió", planteó.¿Una visita a Moscú?La titular uruguaya informó que analiza una invitación realizada por sus pares rusos, para una visita a Moscú. Según la funcionaria, Uruguay tiene la necesidad de relacionarse con todas las naciones, "más allá de conflictos que son puntuales, son complejos y tienen además características que a veces son condicionadas hasta desde la propia idiosincrasia".En una visita realizada en 2018 por el viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, ambos países refrendaron acuerdos que abrirían la puerta a compra de materiales o puesta a punto de los ya adquiridos, pero en 2020 fue suspendida una compra de armamento no letal que había sido acordada durante la presidencia de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020).

