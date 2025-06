https://noticiaslatam.lat/20250605/israel-estaria-calificando-zonas-de-gaza-como-evacuadas-para-realizar-ataques-1163041375.html

Israel estaría calificando zonas de Gaza como "evacuadas" para realizar ataques

Según fuentes de inteligencia consultadas por el medio, desde mayo las Fuerzas Armadas israelíes atacan esas viviendas, donde la población no había podido o no había querido salir de su hogar para ser evacuada."Está claro que hay mucha gente en esas casas. Realmente no han evacuado. Miras las mesas de evacuación y todo está en verde, lo que significa que entre el 0 y el 20% de la población permanece. Toda el área en la que estábamos, en Jan Yunis, estaba marcada [como libre], y claramente no lo estaba", expresó la persona entrevistada bajo condición de anonimato.Según +972 Magazine, antes de que se determine una zona como "vacía", el algoritmo calcula el número de personas que viven en cada casa, de acuerdo con la tasa estimada de evacuación en el área."Si el algoritmo estima que 80% de los residentes se han ido, entonces el número esperado de víctimas por casa se reduce [en el mismo porcentaje] pero, a menudo, no se dedica tiempo a un examen detallado. En una casa donde vivían 10 palestinos antes de la guerra, por ejemplo, el sistema mostraría que solo quedaban dos. Es un enfoque estadístico de los errores", aseveró una fuente de inteligencia.A estas problemáticas, se suman cuestiones como los bloqueos por parte de Tel Aviv. Recientemente, un bombardeo israelí en un punto de ayuda humanitaria en Rafah dejó más de 20 personas fallecidas y 200 heridas. La tragedia ocurrió cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego contra un grupo de palestinos que se dirigían al centro de ayuda estadounidense en la Franja de Gaza.El 27 de mayo, Israel puso en marcha un mecanismo de distribución de ayuda, respaldado por EEUU, a través de Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés). El plan suscitó la polémica de los organismos de la ONU tras los reportes de actos contra civiles que recibían alimentos.

