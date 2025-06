https://noticiaslatam.lat/20250605/es-una-trampa-milei-analiza-modificar-norma-sobre-patentes-para-complacer-a-trump-1163032093.html

"Es una trampa": Milei analiza modificar norma sobre patentes para complacer a Trump

"Es una trampa": Milei analiza modificar norma sobre patentes para complacer a Trump

Sputnik Mundo

El Gobierno argentino negocia con EEUU para quitar el arancel recíproco de 10% y las nuevas barreras al acero y aluminio. Sin embargo, expertos consultados por... 05.06.2025, Sputnik Mundo

2025-06-05T00:37+0000

2025-06-05T00:37+0000

2025-06-05T00:37+0000

américa latina

donald trump

argentina

javier milei

eeuu

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/05/09/1150355593_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_276475bfdf9a8517ce0a19ae3c7d0b51.jpg

Una delegación integrada por enviados de Cancillería y el Ministerio de Economía de Argentina se mantiene en Washington intentando llegar a un acuerdo con el Gobierno de Donald Trump para quitar el arancel recíproco de 10% impuesto a comienzos de 2025 y evitar, en la medida de lo posible, el arancel de 50% al acero y el aluminio, visto como letal para la industria siderúrgica argentina.De acuerdo con reportes de la prensa local, la delegación argentina está dispuesta a estudiar algunos cambios en la legislación del país latinoamericano para contemplar los intereses de EEUU, aún cuando la cambiante política arancelaria de Trump haga parecer que se trata de una tarea imposible.Las exigencias del Gobierno estadounidense constan en un documento del Oficina del Representante Comercial de los EEUU (USTR, por sus siglas en inglés), que incluye el interés estadounidense para que Argentina modifique su política de patentes del sector farmacéutico y de agroquímicos y hasta que combata los mercados de La Salada y Barrio Once en Buenos Aires, famosos por la comercialización de productos falsificados."No imagino que esto vaya a alterar la política arancelaria"En diálogo con Sputnik, el experto argentino en comercio Miguel Ponce afirmó que el presidente argentino "está tratando de aprovechar esta suerte de eje articulado por EEUU para frenar el avance chino que conforma junto al presidente Daniel Noboa de Ecuador y Nayib Bukele de El Salvador".Sin embargo, esa supuesta cercanía política podría no ser suficiente para torcer la política arancelaria de Trump, algo que, enfatizó el analista, no logró ni siquiera el Reino Unido, que a pesar de dialogar con Washington no logró evitar la totalidad de los aranceles.En una línea similar, la experta en relaciones comerciales Julieta Zelicovich coincidió en que "es poco probable que estas negociaciones lleven prontamente a una mejora de las condiciones en las que los productos argentinos ingresan al mercado norteamericano".Para la también profesora de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) e investigadora de la fundación Fundar, el reciente acuerdo entre Washington y Londres solo consiguió "una legitimación de la patada al tablero que EEUU hizo a las reglas del comercio internacional". Así las cosas, Trump puede sentirse habilitado a insistir con "políticas comerciales absolutamente volátiles" y que no tengan en cuenta los límites del derecho internacional, con negociaciones .¿Modificar patentes a cambio de nada?Zelicovich explicó que el interés de EEUU de que Argentina modifique su normativa sobre patentes se arrastra desde la década de 1990, cuando el país sudamericano se incorporó a los acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual pero con algunas salvedades que en ese momento buscaron proteger a los laboratorios farmacéuticos locales por sobre los gigantes laboratorios estadounidenses.Para Ponce, si bien EEUU busca que la legislación argentina reconozca el derecho de sus laboratorios al cobro de patentes que la normativa actual no contempla, tampoco "presionará" demasiado al Gobierno de Milei porque buscará mantenerlo siempre dentro de su "eje" aliado.Zelicovich consideró, en tanto, que el "alineamiento hiperideologizado" del presidente Milei hacia Trump hace pensar que el Gobierno argentino buscará complacer a Washington con estas modificaciones, dado que la actual administración argentina "vincula toda la agenda de relacionamiento externo con la agenda financiera y subordina cualquier interés nacional a esa agenda financiera".Sin embargo, pronosticó que incluso cumpliendo con los pedidos de Trump, EEUU no quitará los aranceles anunciados previamente.

https://noticiaslatam.lat/20250603/vencer-la-resistencia-francesa-lula-trata-el-acuerdo-ue-mercosur-directo-con-macron-1163004393.html

https://noticiaslatam.lat/20250528/argentina-afuera-de-la-oms-responde-al-alineamiento-politico-con-los-eeuu-1162812227.html

argentina

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

donald trump, argentina, javier milei, eeuu, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas