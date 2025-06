https://noticiaslatam.lat/20250605/companias-cambian-sus-cadenas-hacia-la-republica-dominicana-por-los-aranceles-de-eeuu-1163038427.html

Compañías cambian sus cadenas hacia la República Dominicana por los aranceles de EEUU

Los gravámenes anunciados por el Gobierno estadounidense han causado que las empresas de esa nación busquen diversificar su mercado, incluso apostando por... 05.06.2025, Sputnik Mundo

En su publicación, hace referencia al caso de World Emblem, que es el mayor productor de parches para ropa en el mundo. Su CEO, Randy Carr, decidió explorar otras naciones y así fue como llegó a República Dominicana."World Emblem, como muchas otras empresas estadounidenses, se está apresurando a trasladar su producción fuera de países con altos aranceles, como México y China. Y es que [la firma] produce hasta otro 30% de sus productos en [Pekín], que actualmente enfrenta un arancel. Mientras muchas compañías están trasladando su manufactura al sudeste asiático —a países como Vietnam o Malasia—, Carr optó por mirar un poco más cerca", menciona.Y esto no solo se debe a los aranceles. De acuerdo con el medio, la nación caribeña ha crecido fuertemente en los últimos tiempos.Según información de la Fundación para la Innovación Tecnológica y la Información, casi 20% de la inversión extranjera nacional es destinada a ese sector. Es la segunda más relevante; la primera es el turismo."Además, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la inversión extranjera directa (IED) en República Dominicana aumentó 7,1% el año pasado con respecto al anterior, y captó el 41% de toda la IED en Centroamérica", precisa.Otras cuestiones que atraen a las compañías en la región, como fuerza laboral calificada y zonas francas, que son parcialmente libres de impuestos, y donde está el 60% de la industria manufacturera del país.CNN aclara que, si bien esas regiones no están exentas de las tarifas arancelarias, sí permiten a las empresas evitar un pago total de impuestos sobre ingresos."Básicamente, las zonas francas de República Dominicana ofrecen un conjunto de servicios 'llave en mano' que facilitan y agilizan hacer negocios en el país", declaró a la cadena estadounidense Stephen Ezell, vicepresidente de política de innovación global en la Fundación para la Tecnología de la Información y la Innovación.El único problema ante el panorama empresarial dominicano, impulsado por las firmas extranjeras, es el tamaño del país. Incluso ya es un problema para el Gobierno, debido a que no cuenta con más espacio para zonas francas."Creo que será un gran paso para la República Dominicana convertirse en una base de manufactura que atienda al mercado asiático a gran escala. Es una isla pequeña", afirmó Ezell para el medio.

