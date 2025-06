https://noticiaslatam.lat/20250604/eleccion-de-annalena-baerbock-para-asamblea-general-de-la-onu-es-un-mensaje-funesto-de-europa-1163007662.html

Elección de Annalena Baerbock para Asamblea General de la ONU es "un mensaje funesto de Europa"

Elección de Annalena Baerbock para Asamblea General de la ONU es "un mensaje funesto de Europa"

04.06.2025

Con el apoyo de 167 países, la exministra de Asuntos Exteriores de Alemania fue elegida el 2 de junio como presidenta de la Asamblea General de la ONU para el 80° período de sesiones que arrancará en septiembre.La elección de la exjefa de la diplomacia alemana no fue sorpresiva, toda vez que, conforme a la rotación regional establecida, se esperaba que la presidencia cayera en el grupo de países "Europa Occidental y otros Estados". Además, su candidatura —propuesta en marzo por Alemania— se negoció y acordó ampliamente en el seno de los países de la Unión Europea.Baerbock llega a este puesto pocos meses después de que el titular de la ONU, Antonio Guterres, presentó la iniciativa "ONU80", que pretende reformar el organismo internacional en momentos en los que los cuestionamientos hacia el organismo continúan en ascenso, debido especialmente a la parálisis del Consejo de Seguridad para alcanzar consensos frente a las conflagraciones globales.Sin embargo, a lo largo de su período como titular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, la diplomática realizó una serie de declaraciones controversiales que propiciaron que el general retirado, Erich Vad, principal asesor militar de Angela Merkel, la tildara de "belicista".En ese sentido, a mediados de mayo de este año, el jefe adjunto de la misión rusa ante las Naciones Unidas, Dmitri Polianski, puso en duda que Baerbock sea capaz de actuar con imparcialidad y lejos de la política exterior de Alemania."Baerbock ha acumulado un historial controvertido como ministra de Exteriores alemana, con declaraciones inusuales para su rango, rusofobia e insistencia en prioridades que muchos miembros de la ONU no comparten", dijoEn diálogo con Sputnik, el internacionalista Héctor José Galeano David, de la Universidad del Norte de Colombia, consideró que tanto Alemania como la Unión Europea lanzan un "muy mal mensaje" al postular a una persona que "ha defendido las acciones genocidas de Israel"."No obstante que diversos organismos internacionales, como la misma ONU, como la misma Corte Penal, están afirmando sin temor a duda que se está produciendo un genocidio y se están produciendo crímenes de guerra [en la Franja de Gaza]", sostiene Galeano.Por su parte, el internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México, Daniel Muñoz Torres, observó que la designación de Baerbock es controversial porque condujo las relaciones exteriores de Alemania "con declaraciones muy polémicas".Sin embargo, refirió que si bien la Asamblea General es el "cuerpo más democrático que tiene la ONU, porque tienen cabida todos los países que conforman [el organismo], en términos generales no es el que más peso tiene".En ese sentido, el experto apuntó que la exministra alemana tendrá que asumir que, al estar al frente de la Asamblea General de la ONU, ya no representará los intereses de un país en particular, sino los del organismo internacional."Es ahí donde ella tendrá que empezar a distanciarse de la posición de Alemania, de sus posiciones anteriores y tratar de generar diálogos constructivos, que puedan, de alguna manera, tender a que la ONU también se convierta en una intermediaria para llegar a tener paz", dice Muñoz Torres."Cuando uno asume una responsabilidad de esa magnitud, al final debe de dejar de pensar como diplomático de su país y empezar a ver como [un integrante] de un organismo internacional como la ONU, que básicamente no ve por nacionalidades, no vela por intereses particulares, sino que tiene que velar por el interés de toda la sociedad internacional", continúa.Como presidenta de la Asamblea General de la ONU, Baerbock presidirá la elección de la persona que sucederá a Antonio Guterres como líder del organismo a partir de 2027.Al respecto, ambos expertos manifestaron que, si bien la ONU ha emprendido esfuerzos en aras de garantizar la paz, "mucha población a nivel mundial la sigue viendo como un organismo que, en realidad, no tiene un gran poder para resolver los conflictos internacionales"."Pero, por otro lado, la gran crítica que se hace, desde México hasta Moscú, pasando por todo el mundo, es que la ONU no tiene representatividad universal. Es un organismo en el que todos estamos representados, pero los intereses de unos cuantos siguen pesando más que los intereses de la gran mayoría", añade.Por su parte, Galeano David señala que "la ONU, al igual que la OEA, ese esperpento, ese elefante blanco inservible, funciona en Estados Unidos"."Ya con eso que claro que presidentes como [Vladímir] Putin, no van a ir. Otros asistirán con temor, porque lo que se está viviendo en Estados Unidos es la construcción de una de las peores tiranías. Eso llevará a que muchos no [acudan] o que algunos vayan con el temor de que se produzca algún acto violatorio a todo lo que se ha construido a lo largo de la historia del derecho internacional y de la protección diplomática", dijo el experto colombiano.

