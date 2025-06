https://noticiaslatam.lat/20250601/venezuela-desmantela-estructura-detras-del-dolar-paralelo-hay-hasta-ahora-mas-de-20-detenidos-1162909655.html

Venezuela desmantela estructura detrás del dólar paralelo: hay hasta ahora más de 20 detenidos

Venezuela desmantela estructura detrás del dólar paralelo: hay hasta ahora más de 20 detenidos

Sputnik Mundo

La reciente detención de Carlos Andrés Pérez Abreu, presunto creador del portal 'Monitor Dólar', ha puesto de nuevo sobre la escena los crecientes ataques... 01.06.2025, Sputnik Mundo

2025-06-01T01:40+0000

2025-06-01T01:40+0000

2025-06-01T01:40+0000

economía

tony boza

venezuela

seguridad

diosdado cabello

tarek william saab

banco central de venezuela

dólar

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/01/1162909945_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_3f400ba2d6a4eb7cf2a0f626f3f690dd.jpg

La operación, anunciada por Tarek William Saab, fiscal general, y Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se inscribe en la acción del Estado venezolano para desmontar una red que, según las autoridades, alteraba deliberadamente el precio de la divisa estadounidense."Este sujeto realizaba falsas publicaciones aumentando de manera exorbitante el precio del dólar, en contravención a lo establecido por el Banco Central de Venezuela", denunció Saab. La Fiscalía señala que esta práctica buscaba desestabilizar la economía, creando escenarios de incertidumbre para beneficio de intereses particulares y foráneos.Durante el operativo, se incautaron credenciales de Pérez Abreu como funcionario judicial, así como evidencia digital que lo vincula con publicaciones en plataformas como Telegram o Twitter en las que se difundían cotizaciones ajenas a cualquier criterio técnico verificable.De acuerdo con el ministro Diosdado Cabello, ya son más de 20 las personas detenidas por su participación en esta red. "Una investigación realizada como se debe hacer, en silencio, sin atropello de ninguna naturaleza", expresó Cabello. "Estamos enfrentando mecanismos diseñados para golpear la estabilidad económica y socavar la institucionalidad del país".El economista venezolano Tony Boza, quien ha investigado extensamente la manipulación del tipo de cambio como arma de guerra económica, dijo para Sputnik que plataformas como Monitor Dólar son tan solo la expresión visible de los retos estructurales que enfrenta dicha problemática.Expectativas racionales y espiral inflacionariaBoza advierte que muchos actores económicos, especialmente comerciantes e industriales, actúan en función de lo que se conoce como "expectativas racionales". Esta teoría, ampliamente difundida en la economía neoclásica, sostiene que las decisiones se toman con base en proyecciones de inflación futura, aunque estas no siempre estén fundamentadas en datos reales.Lo grave, señala Boza, es que en Venezuela el precio del dólar ha dejado de responder a variables tradicionales —como las reservas internacionales o la liquidez monetaria— para convertirse en una herramienta de intervención política."En cualquier economía normal, la variación del tipo de cambio está asociada a la cantidad de dinero circulante y a la fortaleza de las reservas. Pero en nuestro país, el tipo de cambio se ha transformado en un instrumento de injerencia y sabotaje, auspiciado incluso desde el extranjero", advirtió.El vacío estadístico como incentivo a la distorsiónBoza sugiere que un aspecto que influye en el problema es el acceso a cifras oficiales. Al respecto, recuerda que, a partir de 2014, el Banco Central de Venezuela dejó de publicar el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), un indicador clave para establecer estructuras de costos y formular políticas públicas."El INPC es el pivote del sistema de precios. Cuando dejó de publicarse, los empresarios —incluso actuando de buena fe— no tenían una referencia clara para cotizar sus productos o servicios. Así surgieron páginas como Monitor Dólar, que comenzaron a usarse como referencia", dijo.Este vacío informativo permitió que se consolidaran mecanismos alternativos para fijar precios, anclados en criterios subjetivos y sin transparencia metodológica. Según el analista, se creó una "matriz de precios paralelos" que transformó al tipo de cambio en una herramienta de desestabilización estructural."El sistema de precios no solo refleja valores monetarios, sino que organiza la distribución de la riqueza en una sociedad. Cuando los precios suben más rápido que los salarios, cambia la estructura distributiva. La inflación no es solo una pérdida de poder adquisitivo: es también una forma de concentración de la riqueza", denunció.El ciclo de la profecía autocumplidaEn este entramado, los grandes formadores de precios —empresas con posición dominante en sectores estratégicos— actúan como catalizadores de la inflación. "[La compañía] Polar, por ejemplo, tiene una capacidad de fijación de precios que arrastra al resto de la cadena. No se trata de competencia, sino de obediencia al comportamiento del actor más fuerte. Todos los demás terminan replicando esa conducta para no quedar fuera del mercado", explicó Boza.Este fenómeno, conocido como profecía autocumplida, encuentra en plataformas como Monitor Dólar el insumo perfecto para justificar aumentos de precios. Manipulación programada y uso político del tipo de cambioEl economista señala por otra parte que existen patrones de manipulación deliberada. Apoyado en investigaciones de la economista Pascualina Curcio, señala que los picos del dólar paralelo coinciden sistemáticamente con eventos políticos clave.Para Boza, esto evidencia que el tipo de cambio paralelo no se fija en función de la dinámica del mercado, sino como resultado de operaciones políticas coordinadas. "No hay transparencia metodológica y muchas veces observamos cambios de cotización en horarios donde no hay actividad comercial, como sábados en la noche. Eso es absurdo", insistió.¿Qué hacer frente a esta distorsión?Más allá del caso puntual de Monitor Dólar, Boza advirtió sobre el silencio que el banco central del país latinoamericano asumió ante la manipulación de las cifras oficiales. "Ese vacío fue aprovechado por los actores más especulativos", señaló.Entre las medidas que propone, destaca la necesidad de publicar periódicamente el INPC, la liquidez en dólares y la lista de empresas que reciben divisas preferenciales. "Eso permitiría al Estado y a la sociedad ejercer un control real. Cuando tú compras un producto y te dicen que está fijado al dólar paralelo, puedes contrastar esa afirmación con los datos oficiales", explicó.Boza también plantea la creación de una app al estilo de la campaña "Precios Cuidados" de Argentina, que permita a los ciudadanos reportar precios especulativos en tiempo real. "El Estado no puede controlar todo, pero sí puede generar herramientas para que la sociedad organizada participe en la vigilancia económica", propuso.Asimismo, sugiere la indexación general de la economía. "Si ya todo está indexado —las tarifas, los créditos bancarios, los servicios públicos— ¿por qué no indexar los salarios y el presupuesto nacional? Cuando todos los actores están montados en el tren de la inflación, la velocidad deja de importar. Y así se desactiva el incentivo especulativo", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20250530/de-emiratos-a-venezuela-avances-cientificos-y-educativos-del-mundo-1162862820.html

https://noticiaslatam.lat/20250523/detienen-en-venezuela-a-mas-de-50-personas-acusadas-de-planear-ataques-el-dia-de-las-elecciones-1162685822.html

https://noticiaslatam.lat/20250531/1162898671.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

tony boza, venezuela, seguridad, diosdado cabello, tarek william saab, banco central de venezuela, dólar