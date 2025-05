https://noticiaslatam.lat/20250531/por-que-en-eeuu-persiste-la-sensacion-de-que-las-cosas-no-funcionan-como-antes-1162883588.html

¿Por qué en EEUU persiste la sensación de que "las cosas no funcionan como antes"?

El politólogo y autor estadounidense, famoso por su teoría del "Fin de la Historia", escribió un artículo para el diario 'Financial Times' afirmando que la... 31.05.2025

La publicación parte de la reciente salida del empresario Elon Musk de la Administración de Donald Trump tras apenas poco más de cuatro meses al frente del flamante Departamento de Eficiencia Gubernamental, orientado a recortar el gasto de la burocracia estatal y mejorar el desempeño de la administración pública.De acuerdo con la publicación, si bien Musk se va de su cargo sin haber logrado el impacto prometido (el fundador de Tesla había dicho que quería eliminar 2 billones de dólares en gasto gubernamental, casi un tercio del presupuesto federal), su objetivo de aumentar la eficacia del Gobierno estadounidense era correcto.En ese sentido, Fukuyama señala que la sensación general entre los estadounidenses de que las cosas no funcionan "contribuye directamente al enorme cinismo de los estadounidenses respecto al Gobierno", lo que explica en parte el triunfo de Donald Trump, quien prometió "volver hacer a América grande otra vez".El autor argumenta que "no siempre" Estados Unidos fue una nación en declive. "Desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses consideraban al Gobierno una fuerza para el bien capaz de construir infraestructura, ganar guerras y llevar gente a la Luna", afirma.Sin embargo, a partir de la década de 1960, activistas tanto de derecha como de izquierda percibieron cada vez más al entramado gubernamental como una fuerza negativa, corrupta, dominada o simplemente incompetente, que debía ser limitada por múltiples niveles de normas y procedimientos.Esta creencia, señala el autor, no ha parado de extenderse en las últimas décadas, gracias a un Estado cada vez más gigante y a la vez menos eficiente, incapaz de resolver los problemas de las personas, pero sí de crear todo tipo de regulaciones.

