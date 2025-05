https://noticiaslatam.lat/20250531/iran-rechaza-el-nuevo-informe-del-oiea-y-lo-califica-de-politizado-1162901325.html

Irán rechaza el nuevo informe del OIEA y lo califica de politizado

Irán rechaza el nuevo informe del OIEA y lo califica de politizado

Sputnik Mundo

Teherán considera politizado el nuevo informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y expresa su protesta contra su contenido, declaró el... 31.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-31T18:43+0000

2025-05-31T18:43+0000

2025-05-31T18:43+0000

internacional

🌍 oriente medio

rafael grossi

irán

organismo internacional de energía atómica (oiea)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/1f/1162901166_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_80fdd4a6af8f206ee3aee534c7c4d024.jpg

Asimismo, sostuvo que el informe va más allá de las funciones encomendadas al director general del OIEA, Rafael Grossi, y contradice las normas que rigen las actividades de las organizaciones internacionales, "especialmente el principio de imparcialidad".En la declaración también se destaca que "no hay lugar para las armas nucleares en la doctrina militar iraní", así como no existen restricciones internacionales para que Irán desarrolle su propia energía nuclear con fines pacíficos. Todas las actividades nucleares de Irán estuvieron bajo la supervisión del OIEA y fueron totalmente "transparentes", subrayó.Al comentar otros puntos del informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó que "no hay instalaciones ni actividades [nucleares] no declaradas" en el país.

https://noticiaslatam.lat/20250531/1162898447.html

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 oriente medio, rafael grossi, irán, organismo internacional de energía atómica (oiea)