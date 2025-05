https://noticiaslatam.lat/20250530/dia-triste-para-argentina-anulan-juicio-por-la-muerte-de-maradona-tras-escandalo-con-una-jueza-1162854552.html

"Día triste para Argentina": anulan juicio por la muerte de Maradona tras escándalo con una jueza

Diego Armando Maradona todavía no descansa en paz. El juicio que debía dilucidar si el fallecimiento del máximo ídolo de la historia del deporte argentino fue producto de la mala praxis de los profesionales de la salud que lo rodearon durante sus últimos días de vida fue anulado por dos de los miembros del tribunal alegando impugnaciones sobre la jueza Julieta Makintach —la tercera integrante—, apartada días antes tras revelarse que estaba participando de un documental grabada clandestinamente en la sala.La recusación de Makintach fue aceptada por las autoridades después de que la Fiscalía denunció que "ofició de actriz, no de jueza". En efecto, apenas una semana antes se descubrió que la magistrada era protagonista de "Justicia divina", miniserie que documentaba todo el proceso judicial, algo explícitamente prohibido en la legislación argentina.De este modo, el proceso deberá reiniciarse desde cero con un nuevo tribunal, echando por tierra las 21 audiencias llevadas a cabo, durante las cuales declararon más de 40 testigos, incluyendo a las hijas de Maradona: Dalma, Giannina y Jana. Tanto la familia del "10" como los acusados coincidieron en la necesidad de anular lo actuado en virtud del accionar de Makintach.Los imputados son siete profesionales de la salud que integraban el equipo médico que atendió a Maradona antes de su muerte, en noviembre de 2020. Están acusados ​​de homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión. La familia del futbolista sostiene que su muerte por un paro cardiorrespiratorio fue evitable, alegando la impericia de los médicos involucrados.Durante el juicio, el médico forense Carlos Cassinelli declaró que el ídolo murió tras una "larga agonía" de aproximadamente 12 horas. Los análisis toxicológicos no encontraron presencia de alcohol ni drogas de abuso en su organismo, solo medicamentos recetados para tratamientos psiquiátricos y úlceras. Estos hallazgos refuerzan la acusación de que su muerte pudo haber sido evitada con una atención médica adecuada.Una mancha en la Justicia"Este es un día triste para Argentina. Todo lo que pasó es muy frustrante. El impacto es demoledor", dijo a Sputnik Gustavo Pascual, representante legal de Jana, una de las hijas de Maradona. Según el letrado, el principal impacto se dará en la familia: "la frustración es enorme, porque ahora son sus seres queridos los que van a sufrir una revictimización muy dolorosa al tener que presenciar nuevamente el proceso desde cero".El diagnóstico fue compartido desde la acusación. Uno de los miembros de la Fiscalía —que pidió mantener su nombre en reserva— confesó ante este medio que "es un tema gravísimo. Nunca pensamos que podría pasar algo así". De todos modos, el funcionario remarcó que "la prueba es muy sólida y contundente, por lo que vamos a seguir sosteniendo la acusación".Barajar y dar de nuevoLas dos voces consultadas por Sputnik coincidieron en que la consecuencia inmediata del escándalo golpear directamente sobre el fin último del proceso. Para Pascual, "esto atenta contra la naturalidad del juicio. Básicamente que se repita todo el proceso puede afectar el curso natural: alcanza con pensar en que ya los abogados de los imputados van a tener una fuerte ventaja al haber escuchado ya las declaraciones de los mismos testigos que ahora tendrán que volver a presentarse".No obstante, el letrado consideró que la decisión de echar por tierra lo actuado constituye la "opción menos mala" de cara a la búsqueda de justicia: "ante la conducta de la jueza está claro que no quedaba ninguna opción superadora. Es una lástima, pero es así", afirmó.Desde la Fiscalía, la lectura es más prudente. "Si bien esto nos coloca a todos en un lugar injusto, porque es todo el sistema judicial el afectado, ahora comienza una nueva historia. La responsabilidad de la jueza será evaluada por los magistrados correspondientes. Lo importante ahora es que pueda comenzar el debido proceso sin mayores obstáculos", destacó uno de sus integrantes.

