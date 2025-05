https://noticiaslatam.lat/20250529/ministro-de-comunicacion-de-venezuela-donde-hay-conciencia-no-prospera-la-mentira--video-1162846034.html

Ministro de Comunicación de Venezuela: "Donde hay conciencia, no prospera la mentira" | Video

Ministro de Comunicación de Venezuela: "Donde hay conciencia, no prospera la mentira" | Video

Sputnik Mundo

El ministro y vicepresidente sectorial de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, abordó los desafíos actuales de la comunicación global en... 29.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-29T22:39+0000

2025-05-29T22:39+0000

2025-05-29T22:39+0000

américa latina

nicolás maduro

venezuela

medios de comunicación

información

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/1d/1162845871_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_005f7c9f670c1e90774524991dab41ac.jpg

"El cerco mediático contra Venezuela no es nuevo, pero lo enfrentamos con creatividad, conciencia y organización popular", aseguró Ñáñez durante la conferencia de prensa para anunciar la 19ª edición del Festival Mundial de Poesía.En palabras del funcionario, Venezuela vive un momento crucial en la lucha global por la democratización del lenguaje y el conocimiento."Estamos obligados como humanidad y Venezuela en particular como país asediado, bloqueado económicamente, pero también mediáticamente desde el inicio de la Revolución [Bolivariana], a dar un combate por la democratización del lenguaje, la democratización del conocimiento y la democratización de los espacios de comunicación, de los medios de comunicación", afirmó.Una batalla "que se da en lo semántico"El ministro advirtió sobre los peligros que implica el control de la información por parte de élites mediáticas transnacionales, que no solo fabrican percepciones distorsionadas de la realidad venezolana, sino que también imponen su relato como única verdad.Ñáñez señaló que lejos de contar con las herramientas tecnológicas de las potencias informáticas globales, Venezuela ha apostado por fortalecer sus propias capacidades a partir de su mayor fortaleza: el pueblo organizado."Nosotros no tenemos un desarrollo algorítmico de inteligencia artificial por ahora que pueda competir con las grandes plataformas de los grandes imperios tecnológicos del mundo. Por lo tanto, estamos apostando en donde somos fuertes. ¿Y dónde somos fuertes nosotros? En la conciencia de un pueblo", dijo en alusión al reciente proceso electoral venezolano de este 25 de mayo.Los tanques de pensamiento comunalEn ese sentido, el ministro informó sobre una iniciativa innovadora que articula vocerías de comunicación en más de 35 mil consejos comunales a lo largo del país. "Estamos construyendo con las comunidades algo que le hemos llamado los tanques del pensamiento comunal", explicó.Esta estrategia, ahondó, implica la conformación de núcleos locales integrados por pensadores, escritores, artistas, intelectuales y líderes comunitarios, quienes reflexionan colectivamente sobre el entorno comunicacional, el papel de las redes sociales y las maneras de enfrentar el bombardeo de desinformación. La meta: levantar una "gran red de inteligencia social" capaz de desmontar las 'fake news' y generar narrativas propias desde los territorios."Cada uno de esos voceros están activando su teléfono, están instalando unas aplicaciones para interconectarse con Venezolana de Televisión, y a partir de ahí estamos creando una gran red de inteligencia social, de comunicación orgánica, que va desmontando las 'fake news', que va desmontando los rumores, pero in situ en cada comunidad, y que, a su vez, en ofensiva, va construyendo las verdaderas narrativas de nuestro país", precisó.Más allá del debate político, el ministro reivindicó el papel activo de la sociedad venezolana en la defensa de sus valores identitarios y culturales, frente a una ofensiva tecnológica global que apunta a la desintegración del tejido social."Mientras en Silicon Valley están diseñando aplicaciones más adictivas, más disruptivas, más antisociales, nosotros estamos diseñando en los territorios un pueblo más pensante, más consciente en términos comunicacionales y más protagónico también en términos comunicacionales", contrastó."Creemos en redes humanas verdaderas"A juicio del ministro, esta apuesta por redes humanas y sistemas comunicacionales descentralizados no solo constituye un mecanismo de defensa ante la agresión mediática, sino que responde a un principio fundamental: el derecho de los pueblos a ser narradores de su propia historia.Finalmente, Ñáñez afirmó que el proceso de construcción de una conciencia comunicacional desde las bases no es una tarea coyuntural, sino una estrategia a largo plazo que se realiza "en silencio, pero con mucha certeza y firmeza". Citando al presidente Nicolás Maduro, remató: "Allí es donde se tiene que construir en el pueblo una amplia conciencia, porque donde hay conciencia no prospera la mentira ni la maldad".

https://noticiaslatam.lat/20250526/el-chavismo-es-una-fuerza-espiritual-que-resiste-que-sigue-tras-los-resultados-en-venezuela-1162748055.html

https://noticiaslatam.lat/20250224/lejos-de-prohibir-mexico-debe-encontrar-un-equilibrio-en-el-uso-de-redes-sociales-entre-menores-1161259351.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

nicolás maduro, venezuela, medios de comunicación, información