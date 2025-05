https://noticiaslatam.lat/20250528/trump-amplia-su-estrategia-contra-harvard-buscaria-cancelar-todos-los-contratos-con-su-gobierno-1162781039.html

Trump amplía su estrategia contra Harvard: buscaría cancelar todos los contratos con su gobierno

Trump amplía su estrategia contra Harvard: buscaría cancelar todos los contratos con su gobierno

28.05.2025

De acuerdo con el diario The New York Times, el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, Josh Gruenbaum, envió una misiva a las agencias gubernamentales, donde se anuncia la cancelación de los contratos federales que tiene esta escuela, con un valor estimado de 100 millones de dólares.Asimismo, en el texto se instruye a las dependencias de EEUU buscar "proveedores alternos" para nuevos servicios."La carta instruye a las agencias a responder antes del 6 de junio con una lista de cancelaciones de contratos. Cualquier documento de servicios considerados críticos no se finalizaría de inmediato, sino que se transferiría a otros proveedores", refiere el periódico, citando una fuente familiarizada con el tema.Según la persona entrevistada por el NYT, estarían en riesgo los acuerdos signados entre nueve dependencias del Gobierno de EEUU y la Universidad de Harvard.El Gobierno de Trump y el centro educativo mantienen una batalla legal por los fondos y por la prohibición de matricular a alumnos de otras naciones.Las autoridades de EEUU acusan a Harvard de ser extremadamente liberal en algunas cuestiones y de no manejar correctamente los presuntos casos de antisemitismo durante los campamentos y protestas de la primavera de 2024 en contra de la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza.En ese contexto, la Administración Trump suspendió 2.600 millones de dólares en fondos federales para investigación y afirmó que la casa de estudios no podrá recibir nuevos fondos. Además, le ha pedido a la universidad que le entregue datos e información sobre los estudiantes que habrían participado en las manifestaciones a favor de Palestina, y le exigió ajustes en la manera de dirigir la institución.Recientemente, amenazó con desviar miles de millones de dólares de la Universidad de Harvard para escuelas de formación profesional de todo el país.

