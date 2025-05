https://noticiaslatam.lat/20250527/la-ue-puede-llegar-a-un-acuerdo-con-trump-sobre-aranceles-1162746345.html

El 25 de mayo, Trump retrasó hasta el 9 de julio la entrada en vigor de las tarifas arancelarias de 50% que impuso al bloque. Funcionarios de ambos lados del Atlántico vieron este anuncio como una oportunidad para impulsar las conversaciones y alcanzar un acuerdo comercial.Sin embargo, señaló el NYT, Estados Unidos y la Unión Europea aún tienen diferentes prioridades, las cuales podrían seguir siendo un obstáculo para lograr puntos en común en un corto plazo.Los negociadores europeos se han mostrado reticentes a aceptar muchas de las frecuentes demandas de Trump, subrayó.Conforme al diario, los negociadores del mandatario también quieren que Europa derogue las principales regulaciones digitales que afectan a las empresas de redes sociales y tecnología, algo que los responsables políticos de la UE han dicho que no harán.Por su parte, los negociadores europeos esperaban reducir los aranceles generalizados que entraron en vigor en abril. Pero los funcionarios de la Administración Trump han dejado claro que el 10% actual probablemente sea el nuevo límite inferior para los aranceles, mencionó el NYT.Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea, declaró que la Unión Europea sigue sugiriendo que ambas partes podrían reducir a cero los aranceles sobre los productos industriales, lo que a menudo se denomina una estrategia de "cero por cero".Gill también sugirió que el bloque europeo está avanzando en el perfeccionamiento de las listas de aranceles en represalia, gravámenes que los países de la zona podrían imponer a las importaciones estadounidenses.La Unión Europea ha revelado dos compendios de productos que podrían ser objeto de aranceles si las negociaciones fracasan: una con un valor aproximado de 23.000 millones de dólares y otra de unos 107.000 millones de dólares, que aún se está finalizando.En lo que respecta a este bloque, una fuente de constante frustración para Trump es que esa región vende a los consumidores estadounidenses más bienes de los que compra a empresas estadounidenses, resaltó el New York Times.Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, declaró a la televisión pública alemana ZDF que los negociadores europeos esperaban que las ofertas para reducir el déficit comercial, acordando comprar más gas natural licuado y microchips avanzados estadounidenses, ayudaran a convencer a los funcionarios estadounidenses de llegar a un acuerdo."Pero incluso con esas medidas, es improbable eliminar por completo la brecha comercial. Lange añadió que no creía que pudiéramos reducirlo todo a cero", añadió el periódico neoyorquino.

