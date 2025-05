https://noticiaslatam.lat/20250526/pese-a-medidas-de-trump-la-migracion-es-lo-que-sostiene-a-california-1162733427.html

Pese a medidas de Trump, la migración es lo que sostiene a California

La población de ese estado está creciendo de nuevo gracias a los migrantes que desean buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos, de acuerdo con el diario... 26.05.2025, Sputnik Mundo

Conforme al reporte, la población de la entidad más grande del país norteamericano aumentó 0,6% en 2024, alcanzando los 39,4 millones con la incorporación de casi un cuarto de millón de personas, según estimaciones de la Oficina del Censo de EEUU.Sin embargo, acotó el periódico, el crecimiento de California es tenue y sin la migración, se habría reducido significativamente el año pasado. Los cruces migratorios a lo largo de la frontera entre California y México prácticamente han cesado. Sin embargo, el estado de la nación norteamericana atrae a migrantes de todo el mundo. Desde 2010, el estado ha sumado 2,7 millones de personas en esa situación, según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo. La mitad de este grupo es originario de Asia y un poco más de un tercio de Latinoamérica.Un factor impulsor de la afluencia es el programa de visas H-1B, que las empresas tecnológicas utilizan para reclutar talento. En 2024, trajo a casi 79.000 trabajadores calificados a California, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU.Los líderes tecnológicos, incluido Elon Musk, defienden esta documentación como esencial, pero algunos partidarios de Donald Trump argumentan que se debería obligar a las empresas a contratar trabajadores estadounidenses. Hasta ahora, el mandatario ha apoyado el programa, creado por el Congreso en 1990.Sin embargo, las solicitudes de visas H-1B han disminuido 25% con respecto al año anterior debido al aumento de las tarifas y al temor de las empresas a que la Administración Trump sea más estricta.California no es el único estado que depende de los migrantes. Dieciséis estados no habrían crecido sin ellos el año pasado, de acuerdo con WSJ. California simbolizó las dificultades de los últimos años. La pandemia frenó la migración, ahuyentó a los trabajadores remotos y ralentizó la llegada de nuevos trabajadores y estudiantes. Para 2022, el estado había perdido más de 400.000 residentes, equivalentes a la población de Oakland.El repunte de la migración está impulsando la reciente recuperación del crecimiento, aunque no en su totalidad.El desplazamiento interno también influye. La salida de trabajadores se ha ralentizado a medida que más empleadores exigen trabajo presencial y se reanuda el crecimiento en sectores como el turismo, la construcción y el almacenamiento, reportó el periódico.

