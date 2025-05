https://noticiaslatam.lat/20250526/la-ue-debate-si-amplia-o-retira-las-ayudas-a-los-inmigrantes-ucranianos-1162741831.html

La UE debate si amplía o retira las ayudas a los inmigrantes ucranianos

La Unión Europea (UE) está discutiendo las vías para que los ucranianos que encontraron refugio en los países del bloque salgan de la protección social... 26.05.2025, Sputnik Mundo

Según el medio, la extensión del programa iría acompañada de una declaración no legislativa de los Estados miembros, que detalle la eliminación gradual de la protección social. Agrega que, en el principio, la directiva solo iba a permitir dos prórrogas, lo que limitaba la protección de los ucranianos en la UE hasta marzo de 2025. Más tarde, el plazo se amplió hasta marzo de 2026.El portal señala que una de las opciones de salida que se barajan es limitar el alcance de la protección, excluyendo del programa a quienes hayan vuelto a Ucrania o impidiendo que los recién llegados se beneficien de las normas actuales. Otra alternativa sería crear un nuevo instrumento jurídico, aunque, señala el portal, es poco probable.Lo que no se podría hacer es quedarse de brazos cruzados, advierten los expertos, pues se saturarían los sistemas nacionales de asilo, justo lo que la DPT pretendía evitar.El asesor principal de políticas del Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias, Martin Wagner, señaló que los sistemas no serían capaces de procesar la cantidad de solicitudes que se esperaría que reciban, ni emitir ese número de permisos. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

