Venezuela frustra nueva operación terrorista: "Buscan enturbiar el proceso electoral"

El mandatario fue enfático al señalar que las acciones tenían como propósito sabotear los comicios a través de una serie de atentados. El objetivo, según explicó el presidente, es claro: generar caos, violencia y desestabilización, en una etapa de creciente consolidación de la paz política en el país. "Frente a quienes quieren violencia, sabotaje, explosiones y balas, yo les digo, voto sí, guarimba no. Voto sí, violencia no. Voto sí, balas no. A votar, a votar y a votar el próximo domingo por la paz, por la estabilidad", remató.Trama terrorista con blancos múltiplesEl ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, detalló en rueda de prensa los alcances de la operación terrorista frustrada. Según Cabello, el plan no se limitaba a sedes diplomáticas. "Comandos policiales, hospitales, estaciones de servicio, subestaciones eléctricas y personalidades tanto de la revolución como de la oposición venezolana" figuraban entre los objetivos. "Tenemos documentos, tenemos conversaciones, tenemos pruebas a través de teléfonos que hablan de esto", aseguró.Cabello explicó que entre los detenidos se encontraban personas que ingresaron al país con detonantes eléctricos, piezas esenciales para activar explosivos a distancia. "Cada uno de estos es un objetivo", indicó mostrando los artefactos incautados, capaces de ser activados por teléfono, reloj o temporizador.El ministro también reveló la reaparición de una red de secuestros que utiliza criptomonedas como forma de pago. "La figura está prácticamente desaparecida, pero hace unos días comienzan a llegar casos en el occidente del país. El jefe de ese grupo es un exoficial, vergüenza de la Guardia Nacional Bolivariana, de los que participaron el 30 de abril: Arturo José Gómez Morante", dijo, relacionando los hechos con la intentona golpista de 2019.Cabello apuntó directamente a EEUU como amparo de estos grupos. "Este oficial [Gómez Morante] mantiene vínculos directos, está en [Washington], protegido por el Gobierno estadounidense. Quien está al frente de esta última movida conspirativa en Venezuela es Iván Simonovis, que tiene un largo historial de fracasos", puntualizó, destacando que María Corina Machado formaría parte de esta nueva trama de conspiración.En total, 38 personas fueron capturadas por los organismos de seguridad, de las cuales 17 son extranjeras y 21 venezolanas. El modus operandi incluyó entradas por la frontera con Colombia y por vuelos regulares. "Cuando revisamos sus equipos telefónicos, se habla claramente del trabajo al cual vienen a realizar en nuestro país", explicó Cabello.Se trata de una estructura multinacional con componentes de mercenarismo, narcotráfico y redes ilegales transnacionales. "Los mal llamados coyotes" mencionados por el ministro venezolano formaban parte de un engranaje que combinaba secuestro, terrorismo y criptomonedas, todo bajo la lógica de la impunidad extraterritorial y el patrocinio internacional.El ministro también informó que se ordenó la suspensión tráfico aéreo proveniente desde Colombia, debido a que parte de los mercenarios capturados habrían entrado en territorio venezolano no solo a través de la frontera terrestre, sino en vuelos directos desde suelo colombiano.Quieren evitar el evento electoralEn entrevista con Sputnik, el politólogo venezolano Walter Ortiz señaló que este nuevo intento de sabotaje debe leerse en el contexto de una oposición dividida y en crisis. Ortiz identifica el momento como crítico para los sectores extremistas que, al ver consolidarse la ruta electoral y democrática, apelan al caos. "Este sector extremista que desconoce todo el resultado electoral del 28 de julio está en una situación de desesperación. El domingo 25 de mayo van a haber elecciones de gobernadores, de consejos legislativos, de diputados, y esto les gana poco apoyo internacional y les genera muchísima desesperación", agregó.Para Ortiz, el sabotaje busca crear una matriz internacional de ingobernabilidad. "Se trata de generar toda una campaña de acciones en territorio, precisamente para enturbiar el contexto del proceso electoral y dar un mensaje al mundo de que Venezuela está en una situación de inestabilidad de tal carácter que justifique acciones estratégicas desde Estados Unidos", aseguró.La implicación de EcuadorUna de las revelaciones más graves del caso es la posible implicación del Gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, quien según el presidente Maduro y el ministro Cabello ha permitido el entrenamiento de mercenarios en su territorio.Walter Ortiz recordó que el mandatario ecuatoriano firmó recientemente un acuerdo con el fundador de Blackwater. "Erik Prince ha tratado de imponer una lógica hasta de recolección de fondos para construir capacidades militares y paramilitares en contra de Venezuela", indicó el analista."Por tanto, no es de extrañar que dentro de los factores que están siendo capturados, haya mercenarios que estarían siendo entrenados en Ecuador más que de Colombia, con lo cual sería importante que el gobierno ecuatoriano indicara si estaba al tanto de esta operación", expresó.Consultado sobre el hecho de que se siga usando territorio colombiano para la conspiración contra Venezuela, Ortiz reconoció que, a pesar del cambio político con la llegada de Gustavo Petro, existen factores que siguen conspirando desde ese territorio. "El hecho de que Petro sea presidente no es garantía de que toda la institucionalidad haya cambiado. Hay una oligarquía colombiana con capacidad de generar maniobras de agresión hacia Venezuela", sostuvo.Y añadió que la extensa frontera binacional sigue siendo un punto vulnerable. "Una de las fronteras más vivas del mundo. Es evidente que se puedan colar elementos que luego deben ser controlados por el Estado venezolano", puntualizó el especialista.No obstante, valoró la actuación del aparato de inteligencia venezolano. "Los cuerpos de seguridad están respondiendo de manera eficiente para garantizar que el evento electoral del 25 de mayo se lleve a cabo en absoluta paz y estabilidad", mostró Ortiz.Por último, el analista destaca que está en juego no solo una elección, sino la consolidación de un modelo político soberano frente a intereses extranjeros.

