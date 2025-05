https://noticiaslatam.lat/20250524/la-narrativa-occidental-del-colapso-de-china-ha-fracasado-repetidamente-1162682559.html

La narrativa occidental del 'colapso de China' "ha fracasado repetidamente"

La narrativa occidental del 'colapso de China' "ha fracasado repetidamente"

Sputnik Mundo

La otrora popular retórica del supuesto "colapso de China" en los medios occidentales ha fracasado en repetidas ocasiones y se ha convertido en una narrativa... 24.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-24T13:25+0000

2025-05-24T13:25+0000

2025-05-24T13:25+0000

internacional

china

eeuu

📈 mercados y finanzas

global times

the new york times

nvidia

occidente

pekín

new york times

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/16/1162682607_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2b18474c7a91e1555cf62ebe1c4c646c.jpg

El medio asiático observa que, recientemente, diversos medios de comunicación estadounidenses, entre ellos The New York Times, han dedicado mucha atención a los logros de desarrollo de China. Y cita como ejemplo un titular del New York Times, que reza lo siguiente: "En el futuro, China será dominante". Para el medio oficialista del gigante asiático, lo anterior revela que la vieja propaganda occidental del "colapso de China" en los medios de comunicación occidentales "ha fracasado repetidamente y se ha convertido en una narrativa obsoleta". A decir del Global Times, dicho fracaso de la retórica occidental sobre Pekín ocurre en paralelo de los cada vez más estrechos intercambios entre chinos y extranjeros, lo que contribuye a romper el "capullo informativo" de Occidente, al tiempo que desmantela el filtro unilateral a través del cual ha sido mirada China durante décadas. "Cada vez más personas en Occidente, incluyendo a un buen número de figuras de los medios estadounidenses, ven ahora una China real, multidimensional y completa, creíble, digna de admiración y respetable", pondera el texto. Sin embargo, contrasta, aunque la prensa occidental comienza a reconocer los logros de China, persiste la presencia de algunas figuras que no han cambiado su mentalidad y perspectiva. Por ejemplo, apunta el artículo, una columna del New York Times describió el desarrollo de Vehículos de Nueva Energía (NEV, por sus siglas en inglés) en China como "realmente aterrador", revelando una mentalidad de "suma cero". En tanto, el The Wall Street Journal se refirió a DeepSeek como "la peor pesadilla de Jensen Huang", el CEO de NVIDIA, aun cuando el empresario taiwanés podría no tener esta perspectiva sobre la empresa china de inteligencia artificial. El artículo destaca que es probable que estas narrativas busquen alertar a Estados Unidos, no obstante, lo hacen a partir de malentendidos y juicios equivocados sobre China, toda vez que el objetivo del gigante asiático "nunca ha sido reemplazar ni confrontar a ningún país" o competir con Washington en un juego de suma cero. Así, dice el medio, el objetivo de desarrollo de China ha sido y es superarse constantemente, convertirse en un mejor país y permitir que su gente viva mejor, beneficiando al mundo. Por último, el texto menciona que, si bien la narrativa en la prensa occidental sobre China ha comenzado a cambiar, "la sociedad china también debe ser plenamente consciente de que seguimos siendo el mayor país en desarrollo del mundo y que la tarea de construir un país fuerte y lograr la revitalización nacional sigue siendo ardua".

https://noticiaslatam.lat/20250521/obstaculos-de-eeuu-a-chips-chinos-evidencian-como-una-potencia-envejecida-lidia-con-su-declive-1162660047.html

china

eeuu

occidente

pekín

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, eeuu, 📈 mercados y finanzas, global times, the new york times, nvidia, occidente, pekín, new york times, deepseek