Elección de ministros en México: La reforma "no va a alcanzar" para el reclamo de justicia | Video

Si bien este cambio impulsado desde los gobiernos morenistas "viene de un legítimo reclamo de la ciudadanía de: no tenemos justicia, la justicia no está alcanzando, la justicia no es justa, la justicia está cerrada, es para unas élites y a pesar de ser un derecho no podemos acceder", la doctora en Derecho se dice "convencida de que cambiar el método de selección de las personas juzgadoras no va a alcanzar a satisfacer este reclamo".