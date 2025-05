https://noticiaslatam.lat/20250524/diputado-venezolano-las-mas-de-mil-medidas-coercitivas-contra-el-pais-causaron-la-migracion-1162685519.html

Diputado venezolano: las "más de mil medidas coercitivas" contra el país causaron la migración

Diputado venezolano: las "más de mil medidas coercitivas" contra el país causaron la migración

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó recientemente su "rechazo y repudio" a la decisión de la Administración de Donald Trump de suspender el...

La decisión de la Casa Blanca afectó a cerca de 350 mil venezolanos que, a juicio del jefe de Estado venezolano, tuvieron que migrar al país norteamericano debido a "la guerra económica". "Les hicieron creer que iban para el sueño americano y terminaron en la tragedia americana", expresó.La declaración de Maduro expone una política migratoria marcada, según el Gobierno nacional, por "la hipocresía, el doble rasero y una profunda carga de cinismo".No se trata solamente de medidas legales, en opinión de expertos y parlamentarios, sino de una operación estructurada a gran escala, con fines políticos, económicos y militares.Al menos así lo revela el informe de más de 400 páginas presentado por la Comisión Especial para Investigar los Crímenes contra Migrantes Venezolanos, presidida por el diputado Julio Chávez, quien en conversación con Sputnik detalló los hallazgos de una investigación que pone en jaque a gobiernos, medios y Organizaciones No Gubernamentales (ONG)."Una estrategia estructurada""La comisión fue creada en 2021 a partir de denuncias reiteradas de crímenes contra venezolanos en el exterior. Pero el punto de quiebre fue el asesinato de jóvenes venezolanos en el Catatumbo, grabados por paramilitares y luego ejecutados", recuerda Chávez.A partir de ese hecho, la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, conformó una comisión de 17 parlamentarios con la misión de investigar las causas, dinámicas y consecuencias de la migración forzada venezolana. El resultado: tres oleadas migratorias profundamente marcadas por la guerra económica y un sistema de manipulación psicológica dirigido a impactar la voluntad de la juventud.De las redes sociales a las plazasJulio Chávez advierte que este proceso no se quedó solo en lo simbólico. Fue acompañado de acciones logísticas y operativas por parte de ONG nacionales e internacionales que ofrecían paquetes turísticos en las plazas Bolívar del país, transportando a cientos de jóvenes hacia Colombia, Chile, Perú y Centroamérica.Las denuncias incluyen casos de desapariciones, asesinatos y fosas comunes. "Todo bajo la vigilancia de grupos paramilitares", puntualizó el diputado.Las tres oleadasSegún el informe, la primera oleada migratoria fue recibida con beneplácito por gobiernos como el de Iván Duque en Colombia o Sebastián Piñera en Chile. "Eran médicos, ingenieros, maestros. Profesionales bien calificados, útiles para enfrentar la pandemia de COVID-19 y aliviar la crisis de mano de obra cualificada en esos países", señaló.La segunda oleada, más masiva, fue recibida con restricciones y xenofobia. "Aparecieron políticas de persecución y criminalización", recordó. Finalmente, la tercera oleada fue integrada por individuos vinculados al lumpenaje y, en algunos casos, por personas perseguidas por la justicia venezolana o expulsadas por sus acciones violentas."Algunos de ellos fueron captados por redes transnacionales, entrenados para conformar legiones de mercenarios que luego serían reinsertados en territorio venezolano con fines insurreccionales, como se evidenció durante la coyuntura electoral del 28 de julio de 2024", reveló Chávez.El negocio de las ONG y las cifras infladasUno de los aspectos más delicados que se identifican en el informe es cómo algunas ONG y gobiernos extranjeros lucraron con la tragedia migratoria."En la medida que más migrantes reportaban, más recursos recibían. Pero ese dinero nunca llegaba al migrante. Se quedaba en las alcabalas de las ONG y, en algunos casos, en los bolsillos de expresidentes", denunció.El caso del presidente de la ONG colombiana Progresar, Wilfredo Cañizares, es paradigmático porque "él mismo denunció que Iván Duque nunca rindió cuentas sobre los millones de dólares recibidos para atender a la población venezolana en Colombia".Chávez alertó que en países donde se desmantelaron las misiones diplomáticas venezolanas, como Panamá, se instauró un sistema de privatización de servicios consulares que vulneraba gravemente los derechos de los migrantes."Tenemos pruebas de cómo vendían citas para renovación de pasaportes o permitían abordar vuelos sin documentos válidos, en clara usurpación de funciones diplomáticas", denunció.También se evidenció el control y lucro con las remesas, ya que "todo el sistema fue diseñado para monetizar la tragedia".Política de Estado, reformas legales y retornoEl informe no solo denuncia, sino también plantea acciones. "Una de las recomendaciones es reformar las leyes migratorias. Venezuela históricamente fue país receptor, no emisor. Debemos adaptarnos a la nueva realidad", explicó Chávez.Asimismo, la comisión recomienda la recuperación de las misiones diplomáticas expulsadas en países clave como Colombia, Brasil y EEUU "es fundamental para la protección de nuestros compatriotas", aseguró.Otro paso importante fue la creación de un viceministerio para la atención integral de la migración y la propuesta de una comisión presidencial de alto nivel.Finalmente, Chávez alertó que en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en junio de 2022 se discutió el uso de la migración como posible amenaza que justificaría una respuesta militar. "¿Quién estimuló esta migración? ¿Quién ahora pretende criminalizarla? Es una lógica macabra: primero expulsan, luego persiguen", sentenció.Pero también ve señales de esperanza en "la recuperación económica del país, impulsada por el Gobierno Bolivariano, está propiciando el retorno de muchos jóvenes que migraron. Nuestro trabajo ahora es asegurar que ese regreso sea digno, productivo y reparador".Para el diputado Julio Chávez, lo que está en juego es más que cifras o informes: es la verdad, la justicia y el derecho de los pueblos a no ser tratados como mercancía en un tablero geopolítico. "La migración venezolana fue convertida en una industria. Nuestro deber es desmantelar ese entramado criminal y sanar las heridas que dejó", afirma.

