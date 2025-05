https://noticiaslatam.lat/20250519/senal-de-alerta-inversores-tienen-dudas-sobre-eeuu-tras-rebaja-de-calificacion-crediticia-1162627016.html

¿Señal de alerta? Inversores tienen dudas sobre EEUU tras la rebaja de la calificación crediticia

¿Señal de alerta? Inversores tienen dudas sobre EEUU tras la rebaja de la calificación crediticia

19.05.2025

Y esto ya está causando temor en los empresarios, señala la agencia Reuters. Esto se debe a la gran deuda de la nación, que asciende a 36 billones de dólares.La experta indicó que uno de los aspectos que más interesan es que, dentro de la legislación actual, se planeen estrategias que conduzcan a "una línea fiscalmente responsable", especialmente respecto a los bonos.Por otra parte, Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tasas de EEUU en TD Securities, aseveró ante la agencia noticiosa que las posibles afectaciones no serán de gran impacto, debido a que ajustes similares se vivieron cuando firmas como Fitch o Standard & Poor's recortaron la nota a la nación norteamericana."Esperamos que se vuelva a centrar la atención del mercado en la política fiscal y en el proyecto de ley que se está negociando actualmente en el Congreso", puntualizó.Pero la misión es más compleja de la que parece, acota Reuters. Esto se debe a la creciente división entre los republicanos en la Cámara de Representantes."El margen de maniobra en materia de recortes del gasto es limitado. El gasto obligatorio, incluido el de programas de asistencia social que Trump ha prometido no tocar, representó una gran mayoría del gasto presupuestario total el año pasado", agrega.Estas dificultades también fueron abordadas recientemente por el diario The New York Times, el cual destacó que la iniciativa Gran y hermoso proyecto de ley ha sido un quiebre entre el partido del actual presidente estadounidense."Este enfoque ha generado una tensión real (...), ya que los de línea dura aún sostienen que los déficits son muy importantes y que, por mucho que les gusten las reducciones de impuestos, no pueden simplemente ignorar los enormes costos de la legislación que llevará a su partido", detalló.

