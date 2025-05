https://noticiaslatam.lat/20250518/la-memoria-humana-tiene-un-limite-es-posible-superarlo-1162619083.html

La memoria humana: ¿tiene un límite? ¿Es posible superarlo?



Además de estudiar las enfermedades del cerebro y el sistema nervioso central para encontrar la forma más eficaz de tratarlas, el Centro Científico de Neurología de la Academia de Ciencias de Rusia se dedica al estudio de la memoria humana y los límites de sus capacidades, señala Mijaíl Pirádov, director de la institución.Los científicos del centro han conseguido aumentar la capacidad de la memoria de trabajo entre un 20 y un 25% mediante manipulaciones dirigidas a una parte específica del cerebro, destaca. Sin embargo, Pirádov precisa que este efecto solo dura unas semanas. El plan es aumentar gradualmente este período de retención de la memoria, indica.Entre estas posibilidades, la más importante es un aprendizaje rápido de información y habilidades, lo que permitirá graduarse más rápido en la escuela o la universidad, e incluso adquirir nuevas profesiones, como el pilotaje o la cirugía, comenta.No hay límite para la memoria humanaEn opinión del doctor, la memoria casi no tiene límites. "El récord mundial de recuerdo de decimales del número pi [3,14...] es de 23.000 o 28.000 decimales. Existen personas capaces de nombrar estos números en el orden correcto", indica Pirádov.Estas personas se denominan savant (síndrome del savant), explica. Una determinada zona de su cerebro —la llamada isla del genio— está increíblemente desarrollada, pero suele ser a expensas de otras capacidades, señala.Sin embargo, las personas cuya memoria pueda mejorarse gracias a los avances de la ciencia, no perderán su nivel básico, seguirán siendo "corrientes", asegura el neurocientífico. Eso se debe a que será el resultado de cierto entrenamiento, no de unas capacidades sobresalientes innatas.Por muy amplia que sea la capacidad de memoria, recordarlo todo es imposible. "Algo olvidarán, como todos los humanos", apunta.Desarrollar no solo las tecnologías digitales, sino también a nosotros mismosAdemás de permitir avances y grandes descubrimientos en medicina y ciencia en general, las nuevas tecnologías también tienen efectos perjudiciales, destaca el médico.De acuerdo con el doctor, la gente se rodea cada año de más comodidades, cambia el recuento verbal por las calculadoras y sustituye su propia memoria por el almacenamiento de información en teléfonos u ordenadores. Estas muchas comodidades son muy relajantes para nuestro cerebro, considera.Al mismo tiempo, el campo de información en el que viven las personas es cada vez más amplio. La información nos rodea por todas partes, pero ya no la analizamos y procesamos, sino que "simplemente la absorbemos", observa.Por lo tanto, en este contexto de avance tecnológico, también es necesario potenciar la propia inteligencia, concluye el científico.

