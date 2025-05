https://noticiaslatam.lat/20250516/la-ue-podria-obstaculizar-las-negociaciones-de-rusia-y-ucrania-les-fascina-la-guerra-permanente-1162587690.html

La UE podría obstaculizar las negociaciones de Rusia y Ucrania: "Les fascina la guerra permanente"

La UE podría obstaculizar las negociaciones de Rusia y Ucrania: "Les fascina la guerra permanente"

Sputnik Mundo

El conflicto ucraniano es un negocio para las élites europeas que ven a los asuntos bélicos como materia rentable que genera capital económico y político, en... 16.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-16T23:30+0000

2025-05-16T23:30+0000

2025-05-16T23:30+0000

internacional

rusia

ucrania

eeuu

unión europea (ue)

💬 opinión y análisis

otan

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/01/04/1147116015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ccfb02e420df7ea579d9722fdd6acf0b.jpg

Este 16 de mayo, en la ciudad turca de Estambul, se celebraron las negociaciones entre Rusia y Ucrania por primera vez desde 2022. La iniciativa fue anunciada por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien propuso a Kiev retomar los contactos directos sin condiciones previas, con el objetivo de llegar a una posible solución de la crisis ucraniana."En general, estamos satisfechos con el resultado y dispuestos a seguir en contacto", señaló el negociador ruso a los periodistas al terminar la reunión. Sin embargo, estos contactos directos no han caído del todo bien en la Unión Europea (UE), que mantiene su política y su narrativa antirrusa. Según el experto, Europa "está plagada de lidercillos" como Emmanuel Macron (Francia), Keir Starmer (Reino Unido), Friedrich Merz (Alemania) y Ursula von der Leyen (Comisión Europea), quienes se han manifestado a favor de seguir el conflicto en Europa del Este a pesar de la iniciativa de Moscú de entablar negociaciones directas con Kiev. "A todos ellos les encanta la guerra siempre y cuando ésta no toque sus territorios", apunta Salgó Valencia.¿Se avecinan divisiones? Pese a todo, el diálogo sostenido por Moscú y Kiev en Estambul se desarrolló de manera positiva, siendo la delegación rusa la que tiene mayor fuerza. Sin embargo, hay un aspecto que podría afectar la renegociación y es la Unión Europea (UE), indica en entrevista para Sputnik Yosmany Fernández Pacheco, profesor cubano del Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García" (ISRI). El experto agrega que las charlas actuales entre Rusia y Ucrania buscan, además de alcanzar acuerdos, mostrar cómo los países europeos quieren extender la crisis en Kiev. "Estos diálogos buscan lograr el entendimiento y la paz, pero también dejar claro cómo los europeos siguen insistiendo en la continuidad del conflicto", aseveró. Fernández Pacheco destaca que, por esa causa, Estados Unidos ha mantenido el interés por reunirse con las naciones europeas, con el propósito de evitar posibles obstáculos hacia la paz. "Se han dado declaraciones importantes por parte del Gobierno estadounidense de que se deben respetar los territorios que ya no va a recuperar Kiev (…). Es una clara señal para Ucrania y también para los europeos", subraya. Putin y Trump, una reunión necesariaEl analista argentino, Gonzalo Fiore, afirma en entrevista con Sputnik que el inicio de los diálogos directos entre Rusia y Ucrania son un paso importante hacia una resolución del conflicto, pero todavía hace falta lo más importante: un encuentro cara a cara entre el presidente ruso Vladímir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump. "Que la delegación rusa resulte satisfecha [tras estas primeras negociaciones] es una buena señal. Creo que la instancia de Estambul es clave y también agranda un poco el rol internacional de Turquía, que está muy interesado en que esto salga", señala el experto. También indica que los condicionamientos que Kiev quiere colocar en la mesa de diálogo solo son parte de una táctica para no finalizar positivamente la renegociación. Desde el punto de vista del analista, el cese al fuego de 100 días que exige Ucrania "simplemente sirve para que Kiev se pueda recuperar y se rearme en este período en el que están perdiendo terreno en lo militar. Ucrania sabe eso y por eso creo que hay una intencionalidad para entorpecer las negociaciones"."El fracaso diplomático de Zelenski es total"Las conversaciones sostenidas entre las delegaciones rusa y ucraniana en Estambul son el punto de partida para poder hablar de una paz duradera luego de tres años de conflicto, considera en entrevista con Sputnik el experto en temas internacionales, Carlos Manuel López Alvarado. "La realidad es que cada una de las partes tiene sus propios objetivos o su visión de lo que tendrían que ser el desenlace del conflicto, pero hay puntos de convergencia sobre todo en cuanto al desgaste (…) El de hoy fue un encuentro positivo para poner sobre la mesa los posicionamiento iniciales, ver si las de conversaciones podrían ir por buen camino", explica. Según el analista mexicano, a la mesa de negociaciones “Rusia llega como una Rusia victoriosa y fortalecida” debido a los puentes que el país euroasiático tendió a partir de las mismas sanciones que le fueron impuestas por Occidente, mientras que Kiev llega arrastrando “bastantes derrotas tanto en el ámbito diplomático, en el ámbito económico, militar e incluso en el discursivo y moral”. Si bien EEUU bajo la Administración del expresidente Joe Biden fue “uno de los actores que permitieron la escalada del conflicto”, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se ha vuelto un elemento importante para dar los primeros pasos rumbo a la paz duradera, consideró López Alvarado. Por su parte, los países europeos —que también patrocinan a Ucrania— han quedado “muy malparados en el tablero geopolítico” y “cada vez más a merced de Estados Unidos”.

https://noticiaslatam.lat/20250516/si-eeuu-se-niega-cuanto-tiempo-necesitaria-europa-para-reemplazar-la-ayuda-militar-estadounidense-1162581004.html

https://noticiaslatam.lat/20250516/las-negociaciones-entre-rusia-y-ucrania-obstaculizan-las-intrigas-de-reino-unido-y-de-la-ue-1162585798.html

https://noticiaslatam.lat/20250516/ucrania-pudo-negociar-mejor-con-rusia-en-2022-pero-ahora-tiene-una-deuda-gigantesca-1162571372.html

ucrania

eeuu

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

rusia, ucrania, eeuu, unión europea (ue), 💬 opinión y análisis, otan