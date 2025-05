https://noticiaslatam.lat/20250515/por-que-este-influencer-de-eeuu-desato-la-indignacion-del-gobierno-y-el-pueblo-mexicanos-1162566647.html

¿Por qué este 'influencer' de EEUU desató la indignación del Gobierno y el pueblo mexicanos?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) del país latinoamericano interpuso una demanda administrativa en contra de la empresa productora Full... 15.05.2025, Sputnik Mundo

Todo comenzó el 10 de mayo, cuando el creador de contenido –reconocido por realizar videos en los que ofrece grandes sumas de dinero a la gente a cambio de realizar retos diversos– dio a conocer su último material audiovisual, el cual realizó en diversos sitios arqueológicos de los estados de Campeche y Yucatán, al sureste del país latinoamericano. Según información publicada por MrBeast en su canal de YouTube, para realizar este video visitó la Zona Arqueológica de Calakmul, Balancanche y Chichén Itzá. Además, aseguró, lo hizo con autorización expresa del INAH. El video, que hasta este 15 de mayo acumula más de 59 millones de visualizaciones, muestra a MrBeast y a su equipo en los alrededores de Kukulkán, pero también dentro de otras estructuras arqueológicas, en cenotes y templos que, en su mayoría, no son accesibles para el público. Tras la publicación del material, docenas de usuarios de la red social, presumiblemente mexicanos, comenzaron a cuestionar a las autoridades encargadas del patrimonio arqueológico, poniendo en tela de juicio que ni siquiera los investigadores del INAH pueden ingresar a estos sitios, además de que el trámite para obtener los permisos correspondientes no está abierto a cualquier tipo de persona. Incluso, en una parte del video, el propio youtuber asegura: "No puedo creer que el Gobierno nos deje hacer esto. Realmente es una locura. Ni a los arqueólogos se les permite ingresar aquí"."INAH: ¿existe forma alguna de confirmar o desmentir la información?. Ni siquiera para los investigadores nacionales está disponible el acceso controlado y con equipos supervisados....", escribió un usuario en X. "El mayor problema del caso de Mr. Beast no es que haya entrado a zonas restringidas o haya falseado información, es que ese es precisamente el turismo exotizante e irrespetuoso que se está promoviendo desde Turismo y que avala el INAH", aseguró otro usuario. Tras varios días de silencio por parte de las autoridades, en medio de una indignación cada vez mayor, el INAH publicó un comunicado el 13 de mayo en el que aseguró que la visita del youtuber a los sitios arqueológicos "se realizó en apego a la normatividad del INAH". Y especificó que los permisos se tramitaron ante la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, "instancia que determinó los derechos aplicables conforme a la ley". En dicho comunicado, el INAH argumentó que todos los recorridos realizados por el youtuber se realizaron en áreas de acceso público "y sin afectar el ingreso de los visitantes". "En el caso de Calakmul, también se visitó la subestructura del Edificio II, que aunque no es un área abierta al público de manera permanentemente, sí brinda acceso tramitando, con anticipación y justificación, una visita programada, como sucede en recorridos que se llevan a cabo con las comunidades aledañas a la zona arqueológica", detalló el INAH. En cuanto a la zona arqueológica de Chichén Itzá, la dependencia defendió que "no se realizó vuelo de dron al interior de El Castillo, como falsamente se menciona en el vide; dicho vuelo se realizó por fuera de la estructura". Las autoridades también desmintieron que Mr. Beast y su equipo de producción hayan descendido desde un helicóptero al templo, tal como se insinúa al inicio del video. Además, el INAH negó que hayan dormido dentro de la zona arqueológica o que se hayan apoderado de alguna máscara prehispánica. Además, la autoridad aseguró que en todo momento hubo personal del instituto supervisando que se respetaran las medidas de cuidado y seguridad establecidas, y que no hubiera ninguna afectación al patrimonio arqueológico.Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se comprometió a investigar si se violentó la ley en materia de sitios arqueológicos. "La información es que [Mr. Beast] tenía permiso del INAH, ya que el INAH nos diga bajo qué condiciones se dio este permiso y si se violó el permiso, entonces veremos qué sanciones provienen", aseveró la jefa de Estado. Sin embargo, el asunto no quedó allí y la población continuó cuestionando a las autoridades, al acusar que es un problema constante el trato diferenciado que ofrecen a los extranjeros, a quienes se les permite subir a los templos e incluso introducir drones y otros artefactos que podrían dañar las zonas arqueológicas. Fue así como, un día después de la publicación del primer comunicado, la secretaria de Cultura del país latinoamericano, Claudia Curiel de Icaza, salió a dar la cara. Así, la alta funcionaria sostuvo que, tanto la dependencia a su cargo como el INAH, "siempre estarán abiertos a las propuestas audiovisuales que contribuyan al conocimiento y la difusión del patrimonio arqueológico y cultural de México". Sin embargo, arguyó que ambas instituciones están "en desacuerdo con quienes se aprovechan de la buena disposición de las instituciones para violentar los términos de las autorizaciones otorgadas". En seguida, la secretaria dijo desaprobar "cualquier afán comercial que desvirtúe el valor de las zonas arqueológicas, que son legado de nuestras culturas originarias y orgullo de nuestra nación". En ese sentido, sostuvo que el permiso otorgado a MrBeast y a la empresa productora Full Circle Media jamás autorizó la publicación de información falsa ni el uso de la imagen de los sitios arqueológicos para hacerle publicidad a marcas comerciales. Por todo lo anterior, dijo, el INAH comenzó a evaluar sanciones administrativas contra la empresa, a la que acusó de incumplir los términos de los permisos obtenidos y de lucrar con el patrimonio "que es de todos los mexicanos". Un poco más tarde, la institución confirmó que interpuso una "demanda administrativa" contra la empresa que representa a MrBeast, al tiempo que le exigió una reparación por los daños ocasionados y la retractación pública ante el incumplimiento de los términos del permiso "de buena fe emitidos por la institución". En medio de la querella, la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, manifestó su rechazo a la decisión de las autoridades de arte y cultura y defendió que Mr. Beast y su equipo "actuaron de manera profesional y cuidadosa". De esa manera, la gobernadora alegó que cualquier demanda relacionada con la vulneración de la integridad del patrimonio arqueológico del estado debería ser dirigida al Gobierno y no al youtuber. "Este material, por cierto, fue realizado con respeto y profesionalismo. Me sorprende que, en cambio, la Secretaría de Cultura quiera sancionar la producción por sus adaptaciones para un público juvenil e infantil internacional, las cuales son características típicas de la literatura visual. Estas adaptaciones no violan la ley vigente ni ponen en riesgo el patrimonio arqueológico nacional", añadió. Hasta el momento, ni Mr. Beast ni la empresa se han pronunciado al respecto.

