"Figuras como la de Mujica son algo que no abunda en estos tiempos de tanta polarización"

El expresidente uruguayo José Mujica será recordado por su coherencia y por no cultivar el odio "ni siquiera el día después de salir de prisión", dijo a... 15.05.2025, Sputnik Mundo

La apuesta constante por el diálogo y su capacidad para proponer ideas son solo algunas de las características que hicieron del expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) una figura central para la política uruguaya y de la región, dijo a Sputnik el politólogo uruguayo Mauro Casa, tras el fallecimiento del exmandatario a sus 89 años.Para Casa, la "vocación de diálogo permanente" es uno de los aspectos más destacados de Mujica, no solo dentro de Uruguay sino también en el concierto internacional. En ese sentido, el analista destacó que el exmandatario "ha sido un interlocutor valioso para muchos actores del poder global que, si bien no compartían su mirada, lo consideraron alguien al que hay que escuchar".Casa también destacó la capacidad de Mujica de ser "una usina permanente de ideas" dentro del escenario político uruguayo y regional, incluso cuando "muchas de esas ideas no llegaban a buen puerto o quedaban en la nada porque para otros parecían absurdos o disparates". De hecho, el Gobierno de Mujica estuvo caracterizado por algunos proyectos revolucionarios para Uruguay, como la legalización del mercado de cannabis, una medida que el entonces presidente promovió como forma de quitarle al narcotráfico dicho mercado.El politólogo también calificó como "disruptivo" el estilo comunicacional del expresidente uruguayo, que acumuló popularidad en su país en base a un discurso llano y con modismos propios de las clases populares y poco comunes entre los políticos uruguayos de su generación.El presidente más pobre del mundoEl mote de "presidente más pobre del mundo" acompañó a Mujica durante su mandato, a partir de varios artículos de prensa internacional que destacaban como, a pesar de ser presidente, seguía viviendo en su chacra de Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo, conducía su Volkswagen Fusca del año 1987 y donaba gran parte de su sueldo a causas sociales.Para Casa, la replicación de esas características fueron clave para que se convirtiera en una figura de trascendencia mundial, aun cuando también había "mucho de marketing" detrás del eslogan, ya que algunos de sus rasgos austeros también eran compartidos por otros dirigentes de la política uruguaya. De todos modos, valoró que esos elementos también sirvieran para que gente de todo el mundo pudiera acercarse más al pensamiento de Mujica.En esa línea, el politólogo consideró que "no fue menor la contribución de Mujica al ideario de la izquierda latinoamericana" y que es positivo que sus ideas hayan llegado al radar de personas de muchos países."Nunca dio mensajes de odio"También consultado por Sputnik, el senador uruguayo e integrante del Frente Amplio Aníbal Pereyra destacó que Mujica siempre dio "un mensaje de esperanza y de darle contenido a la vida" para afrontar un futuro que siempre consideró "muy incierto por la velocidad con la que se vivía".Pereyra valoró que Mujica logró "construir una colmena" a partir de esos valores y consiguió reencauzar a jóvenes que, a la salida de la dictadura uruguaya, mantenían una postura más revanchista hacia las Fuerzas Armadas del país. "Trascendió fronteras con un mensaje muy simple de coherencia. Eso era el Pepe", sintetizó.

