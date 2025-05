https://noticiaslatam.lat/20250514/tribunal-de-la-ue-dictamina-que-ursula-von-der-leyen-violo-las-normas-de-transparencia-1162543296.html

Tribunal de la UE dictamina que Ursula von der Leyen violó las normas de transparencia

Tribunal de la UE dictamina que Ursula von der Leyen violó las normas de transparencia

Sputnik Mundo

El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que la Comisión Europea (CE) violó las normas de transparencia al ocultar a los periodistas la correspondencia vía... 14.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-14T13:21+0000

2025-05-14T13:21+0000

2025-05-14T13:21+0000

internacional

ursula von der leyen

comisión europea

pfizer

política

unión europea (ue)

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/01/1161808389_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_d88e176cfc1a8a4d6c842c3346aff9fd.jpg

La periodista del diario The New York Times Matina Stevi solicitó el acceso a todos los mensajes de texto enviados entre ambas partes entre el 1 de enero de 2021 y el 11 de mayo de 2022, invocando el Reglamento europeo sobre acceso a los documentos. Sin embargo, la CE rechazó la solicitud, argumentando que no poseía los documentos solicitados, por lo que Stevi y el medio estadounidense presentaron un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.El Tribunal recordó que, en principio, todos los documentos de las instituciones europeas deben ser accesibles al público, señalando que las respuestas ofrecidas por Bruselas, que afirmaba no estar en posesión de dichos mensajes, se basan en suposiciones y en informaciones inexactas.Las acusaciones contra Ursula von der Leyen se centran en su presunta participación en negociaciones opacas con Pfizer para la compra masiva de vacunas COVID-19. Se la acusa de haber mantenido conversaciones informales por SMS con Bourla sin consultar a los Estados miembros de la UE, lo que habría facilitado un contrato millonario antes de que las vacunas superaran los ensayos clínicos.Además, se denuncia que Ursula von der Leyen borró los mensajes de texto, incluidos algunos enviados a su marido, vinculado a una empresa colaboradora de Pfizer, lo que generó sospechas de conflicto de intereses.

https://noticiaslatam.lat/20250504/von-der-leyen-la-toxica-de-una-europa-que-apesta-desde-la-cabeza-1162351870.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ursula von der leyen, comisión europea, pfizer, política, unión europea (ue), 🌍 europa