El foro China-CELAC mostró que Pekín busca "persistir en la senda del desarrollo compartido"

El foro China-CELAC mostró que Pekín busca "persistir en la senda del desarrollo compartido"

14.05.2025

La presencia de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Chile, Gabriel Boric; de Colombia, Gustavo Petro, así como la del propio mandatario chino, Xi Jinping, ratificaron el carácter especial que tuvo la IV Reunión Ministerial del Foro China-CELAC que se realizó en Pekín.Además de una declaración con varias referencias a la importancia de la "cooperación sur-sur", el encuentro tuvo entre sus puntos altos el ofrecimiento por parte de China de una línea de crédito para los países latinoamericanos de unos 60.000 millones de yuanes, alrededor de 8.300 millones de dólares.Asimismo, la declaración final aboga por "una globalización económica que sea inclusiva y mutuamente beneficiosa" y un "sistema multilateral de comercio justo, transparente y basado en normas".La cooperación "ha de continuar"Para el académico, si bien la línea de crédito ofrecida por China a la región puede no ser tan cuantiosa como en otras ocasiones, sí demuestra "el compromiso financiero con la región" y complementa la gran inserción comercial que el gigante asiático ha logrado en América Latina, donde solo con Brasil comerció, en 2024, unos 519.000 millones de dólares.Cesarín ratificó que la cooperación comercial, financiera, tecnológica y de inversiones entre China y América Latina "ha de continuar" a largo plazo debido a que es parte de los planes estratégicos de la nación asiática a largo plazo. En ese sentido, puso como ejemplo las inversiones que empresas chinas ya anunciaron en Brasil en materia de movilidad eléctrica, o bien, en Colombia, en materia de infraestructura.Para el investigador, la cumbre China-CELAC permitió al Gobierno chino mostrarse ante los países latinoamericanos bajo una narrativa "contrapuesta" a la de EEUU, que centra sus esfuerzos en amenazas de aranceles o presiones para evitar el acercamiento comercial con el mercado asiático. Pekín, en cambio, "se manifiesta en función de persistir en la senda del desarrollo compartido y con un mercado abierto".También en diálogo con Sputnik, el experto en negocios internacionales Marcelo Robba valoró que la cumbre China-CELAC se produce dentro de un escenario en el que "China ve a América Latina como un actor necesario y valioso y con el que tiene una relación de gran complementariedad". De la misma manera, la cercanía con el gigante asiático se vuelve cada vez más atractiva para los países latinoamericanos, que comienzan a ver a EEUU "como un aliado no muy confiable en este momento".Robba consideró que, en el escenario internacional actual, China está especialmente interesado en "acelerar y profundizar el vínculo con América Latina" debido a la complementariedad de las economías. En ese sentido, el analista enfatizó que China "está cooperando más profundamente" con Brasil —con quien, además, comparte la integración del grupo BRICS— pero también con Argentina, a donde en las últimas semanas han llegado emisarios de empresas chinas para estudiar posibles inversiones. Es que, según Robba, muchas compañías chinas han "previsto el actual escenario" de tensiones comerciales globales y quieren asegurarse de "diversificar sus proveedores de materias primas para no quedar atados a un único proveedor".

