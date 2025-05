https://noticiaslatam.lat/20250513/rusia-continua-los-preparativos-para-las-conversaciones-directas-con-ucrania-en-turquia-1162518608.html

Rusia continúa los preparativos para las conversaciones directas con Ucrania en Turquía

El Kremlin anunciará quién representará a la delegación rusa en cuanto el jefe de Estado, Vladímir Putin, lo considere oportuno, explicó el portavoz de la... 13.05.2025, Sputnik Mundo

El vocero agregó que el enfoque europeo de la cuestión ucraniana se concentra en la continuación de la guerra y contrasta con el de Moscú y Washington."Su enfoque [de Europa] no es equilibrado. Es más bien pro-guerra, orientado a continuar la guerra. Y contradice drásticamente el enfoque mostrado, por ejemplo, en Moscú o en Washington", apuntó respondiendo a la pregunta si hay lugar para los líderes europeos en la mesa de negociaciones en Estambul.En este contexto, Peskov subrayó que Europa está totalmente del lado de Ucrania y no podrá mantener un enfoque equilibrado en las conversaciones.En cuanto al caso del siniestro del vuelo MH17, explicó que Rusia no acepta conclusiones sesgadas."Nuestra posición es bien conocida. Ustedes saben que Rusia no fue un país que participó en la investigación de este incidente. Por lo tanto, no aceptamos todas las conclusiones sesgadas de cualquier tipo", concluyó.

