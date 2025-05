https://noticiaslatam.lat/20250513/la-comunidad-mundial-expresa-su-pesar-por-el-fallecimiento-de-pepe-mujica-1162533780.html

La comunidad mundial expresa su pesar por el fallecimiento de Pepe Mujica

La comunidad mundial expresa su pesar por el fallecimiento de Pepe Mujica

Presidentes y Gobiernos de distintas latitudes del mundo enviaron sus pésames por el mandatario latinoamericano, quien falleció a los 89 años luego de padecer... 13.05.2025, Sputnik Mundo

México: la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Mujica fue "ejemplo para América Latina y el mundo entero por la sabiduría, pensamiento y sencillez que lo caracterizaron".Colombia: el mandatario Gustavo Petro expresó sus condolencias y se refirió al exmandatario como "el gran revolucionario".España: el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció la trayectoria de Mujica y expresó que "la política cobra sentido cuando se vive así, desde el corazón".Brasil: la Cancillería también emitió sus condolencias y calificó al expresidente como "uno de los principales artífices de la integración de América del Sur y América Latina".Bolivia: el presidente Luis Arce escribió que el legado de Mujica "perdurará en nuestros corazones, en la historia de Uruguay y de la Patria Grande".Chile: "Si algo nos dejaste fue la esperanza incombustible de que es posible hacer las cosas mejor", escribió el presidente Gabriel Boric.Perú: el Congreso de la República publicó un breve obituario en reconocimiento del exmandatario.Guatemala: el presidente Bernardo Arévalo calificó al ex jefe de Estado como un ejemplo "de liderazgo entendido como servicio siempre a quienes más lo necesitan".El fallecimiento del exguerrillero, rehén de la dictadura uruguaya (1973-1985), diputado, senador, ministro y expresidente de Uruguay, fue confirmada por el mandatario Yamandú Orsi.En la víspera, su esposa dijo que el ex jefe de Estado estaba recibiendo cuidados paliativos por el cáncer que esófago que, en enero, anunció que se le había extendido al hígado, por lo que decidió no continuar con el tratamiento.A pesar de retirarse de la política en 2020, Mujica siempre defendió sus causas y, luego de varios meses en el hospital, participó activamente en las elecciones presidenciales de su país en 2024, que dio como resultado el triunfo de su heredero político, Yamandú Orsi.

