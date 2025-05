https://noticiaslatam.lat/20250513/eleccion-de-ministros-en-mexico-el-poder-judicial-abandono-a-los-ciudadanos--video-1162431069.html

Elección de ministros en México: "El Poder Judicial abandonó a los ciudadanos" | Video

El próximo 1 de junio, más de 99 millones de mexicanos están llamados a acudir a las urnas en una jornada histórica, pues por primera vez en la historia...

Los mexicanos deberán votar para elegir 464 magistraturas de circuito, 386 personas juzgadoras de distrito, 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dos magistrados de las Salas Superior del TEPJF y nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Sputnik buscó a los 64 candidatos que buscan ostentar un lugar en la SCJN, el máximo tribunal constitucional del país, para hablar sobre la reforma al Poder Judicial y los retos del proceso electoral. A lo largo de estas semanas presentaremos una serie de entrevistas con quienes aspiran a ser los próximos ministros del país latinoamericano.México "se acostumbró a no depender del Poder Judicial"La reforma al Poder Judicial ha sacado a los litigantes de su zona de confort para que, en busca del voto popular, tengan una relación directa con la ciudadanía. Esto, aseguró en entrevista con Sputnik el maestro en Derecho y actual candidato a ministro, Roberto Illanes, "no es fácil, no es nuestra labor ordinaria". Sin embargo, aceptó, desde hace décadas el Poder Judicial se ha mantenido distante a la realidad del pueblo mexicano. Dicho distanciamiento entre el Poder de la Unión y la ciudadanía va también de la mano del poco interés que se ha mostrado por parte de los electores al llamado a las urnas. Aunque dijo entender las razones de los ciudadanos, Illanes Olivares apuntó que la participación en el proceso es elemental para la renovación del Poder Judicial. "Hoy está garantizado que vamos a elegir y va a ser una elección legítima (...) Salgan y voten. Nuestro reclamo, todos los días pedimos justicia, todos los días nos enojamos porque hay corrupción. Hoy es la oportunidad de participar", concluyó.

