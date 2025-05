https://noticiaslatam.lat/20250513/como-decepcionan-los-partidos-britanicos-a-los-votantes-un-legado-de-promesas-incumplidas-1162520057.html

Cómo decepcionan los partidos británicos a los votantes: un legado de promesas incumplidas

Cómo decepcionan los partidos británicos a los votantes: un legado de promesas incumplidas

Sputnik Mundo

Los partidos políticos a menudo llegan al poder con grandes promesas, solo para desecharlas una vez asegurado el escaño. Sea por la austeridad de los... 13.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-13T15:43+0000

2025-05-13T15:43+0000

2025-05-13T15:43+0000

internacional

reino unido

🌍 europa

keir starmer

política

partido conservador

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/07/1155984310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b9ec0bef04dc1971a3acd6f3e1f2aec.jpg

Sputnik te presenta un resumen de las promesas incumplidas de las autoridades del Reino Unido.Partido Conservador ('Tories')"Ningún impuesto nuevo", excepto todos los impuestos nuevosEl entonces primer ministro del país, Boris Johnson, aseguró en 2019 que no subirían los impuestos.Sin embargo, en 2021, se aumentaron las contribuciones al Seguro Nacional (National Insurance) y la congelación de los límites fiscales dejó a los trabajadores cotizando menos, minando la promesa tory de "impuestos bajos".El colapso del Servicio Nacional de SaludEn 2023-24 estaba previsto destinar unos 34.000 millones de libras (unos 45 millones de dólares) al sistema sanitario.En realidad, este "impulso" a la financiación dejó a los hospitales en apuros, en particular, los fondos resultaron insuficientes y el Servicio Nacional de Salud afrontó tiempos de espera récord, infraestructuras en ruinas y huelgas históricas.Inmigración (no) controladaLas autoridades estimaban que el Brexit podría reducir la migración y asegurar las fronteras.De hecho, la migración neta subió a 745.000, un plan para reubicar en Ruanda a solicitantes de asilo e inmigrantes ilegales se convirtió en un fracaso y los tories no pudieron cumplir su promesa clave del Brexit.¿Cero emisiones con nuevas perforaciones?El objetivo principal del Gobierno era lograr cero emisiones netas en 2050.No obstante, Rishi Sunak habría tenido un otro plan cuando retrasó la prohibición de los automóviles de gasolina. Además, aprobó nuevas perforaciones petrolíferas y se puso del lado de los intereses de los combustibles fósiles frente a la acción climática.Partido Laborista: el partido de los ideales quebradosEducación (no) para todos"No introduciremos tasas de matrícula", prometió Tony Blair en 1997.Sin embargo, en 1998 se introdujeron tasas de 1.000 libras anuales (1.320 dólares), y ahora superan las 9.250 libras (12.220 dólares), dejando a los estudiantes con una deuda paralizante.Guerra de Irak: pacificadores que hicieron la guerraAunque los laboristas se posicionaron como el partido de la diplomacia, Blair llevó al país a una guerra ilegal basada en falsos pretextos, causando millones de muertos e inestabilidad en Oriente Medio.Viviendas: construir más... para luego venderlasVendiendo la idea de edificar más viviendas sociales, Blair y Brown iniciaron su propio camino que desembocó en una privatización acelerada, sin satisfacer las necesidades de vivienda y contribuyendo a la crisis actual.Economía: reformas abandonadasEl candidato laborista a las elecciones generales de 2019, Jeremy Corbyn, presentó su idea, que incluía nacionalizar los ferrocarriles, los servicios públicos y aplicar más impuestos a los ricos.En realidad, con la llegada de Keir Starmer, los laboristas abandonaron las reformas de izquierda por políticas centristas y favorables a las empresas.

https://noticiaslatam.lat/20250513/starmer-presenta-un-plan-migratorio-para-recuperar-el-control-de-las-fronteras-en-el-reino-unido-1162510071.html

https://noticiaslatam.lat/20250507/india-vs-pakistan-un-conflicto-propiciado-por-las-heridas-abiertas-que-dejo-el-reino-unido-1162416730.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

reino unido, 🌍 europa, keir starmer, política, partido conservador