¿Por qué León XIV sería un obstáculo para las políticas de Trump?

De hecho, algunos de los seguidores más fervientes del presidente Trump han expresado duras críticas al nuevo pontífice, de 69 años de edad, y que tiene una doble nacionalidad: peruana y estadounidense, de acuerdo con el diario The New York Times.Laura Loomer, una activista que, según el medio, tiene una influencia significativa con Trump, escribió el 8 de mayo en las redes sociales que el estilo de León XIV sería similar al de su predecesor, el papa Francisco, a quien describió como "anti-Trump, anti-MAGA (Make America Great Again), pro fronteras abiertas y un marxista total".Un día después, invitados al popular podcast War Room, de Steve Bannon, presentaron a León XIV como una figura progresista y una continuación de su antecesor, una voz en favor de los migrantes que a menudo estaba en desacuerdo con Trump, recordó el NYT.Bannon, uno de los principales aliados del presidente, dijo a la BBC que la selección era "sorprendente" y añadió que "definitivamente iba a haber fricción" entre el nuevo Papa y el político republicano.Pocos predijeron que el cardenal Prevost sería elegido, pero Bannon estaba tal vez menos sorprendido de lo que dejó entrever. En abril, dijo en el programa Piers Morgan Uncensored que creía que, "por desgracia", el clérigo nacionalizado peruano tenía más probabilidades de convertirse en Papa de lo que los observadores creían. Citó la proximidad ideológica de León XIV con Francisco y sus conexiones con América Latina.De acuerdo con el NYT, Prevost ha votado en Illinois varias veces, emitiendo su sufragio por correo en las elecciones presidenciales del año pasado y en tres primarias republicanas desde 2012, según los registros del condado de Will, que está fuera de Chicago.Según el periódico, los registros no muestran que haya votado en las primarias demócratas en ese periodo de tiempo. Illinois tiene primarias abiertas, y los votantes allí no declaran un partido cuando se registran para votar.Pero, al parecer, el nuevo Papa había expresado su malestar con la plataforma de inmigración de Trump.El hermano de León XIV, John Prevost, declaró al periódico estadounidense que sabía "como un hecho" que el pontífice "no estaba contento con lo que está pasando con la inmigración" en el Gobierno actual.En otras cuestiones, el líder de la Iglesia católica ha expresado posturas que se ajustan más a las de muchos conservadores estadounidenses. En un discurso de 2012 a los obispos, expresó su preocupación por lo que llamó el "estilo de vida homosexual" y condenó los aspectos de la cultura moderna que suscitan "simpatía por las creencias y prácticas que están en desacuerdo con el Evangelio".

