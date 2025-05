https://noticiaslatam.lat/20250508/petro-dice-que-no-hay-gobierno-en-colombia-que-haya-incautado-mas-toneladas-de-cocaina-que-el-suyo-1162422066.html

Petro dice que no hay Gobierno en Colombia "que haya incautado más toneladas de cocaína" que el suyo

Petro dice que no hay Gobierno en Colombia "que haya incautado más toneladas de cocaína" que el suyo

Sputnik Mundo

Los dichos del presidente de Colombia se producen luego de que el pasado 5 de mayo se informó de la captura de más de 200 miembros del Clan del Golfo, la mayor... 08.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-08T06:31+0000

2025-05-08T06:31+0000

2025-05-08T06:31+0000

américa latina

colombia

gustavo petro

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/02/1161838392_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2b16637ba702441a07ac73df8c83a87a.jpg

"No hay un presidente que haya extraditado más personas que yo, no hay Gobierno que haya incautado más toneladas de cocaína. De lejos, no hay otro Gobierno que haya destruido más laboratorios de cocaína, por eso hoy pusieron volquetas con explosivos cerca de un batallón", dijo Petro este 7 de mayo, durante una reunión con alcaldes municipales.El mandatario dijo además que esta lucha contra el narcotráfico de parte de su Administración es el motivo de la respuesta violenta del Clan contra las fuerzas del orden, que se ha dado en llamar "Plan pistola", resultando en el asesinato de 16 policías y siete militares en el último mes, según cifras oficiales del Ministerio de Defensa de Colombia."Por eso ordenan [los ataques], porque les estamos dando muy duro, porque la política de 'Paz Total' es una estrategia político- militar, no ingenua, hace que unos grupos decidan negociar y hace que otros [en referencia al Clan del Golfo] reaccionen matando policías, porque creen que nos arrodillan y se equivocan", afirmó.Estas palabras hacen referencia a las víctimas de las decenas de miles ejecuciones extrajudiciales, ocurridas durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2008), en el marco del conflicto armado entre el estado colombiano y la guerrilla de las FARC.

https://noticiaslatam.lat/20250501/petro-convoca-a-las-calles-la-consulta-popular-como-punto-de-inflexion-democratica-en-colombia-1162310009.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, gustavo petro