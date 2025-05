https://noticiaslatam.lat/20250511/eleccion-de-ministros-en-mexico-ha-sido-un-bano-de-pueblo-para-entender-a-la-ciudadania--video-1162430060.html

Elección de ministros en México: "Ha sido un baño de pueblo para entender a la ciudadanía" | Video

Elección de ministros en México: "Ha sido un baño de pueblo para entender a la ciudadanía" | Video

Sputnik Mundo

El próximo 1 de junio, más de 99 millones de mexicanos están llamados a acudir a las urnas en una jornada histórica, ya que por primera vez en la historia... 11.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-11T20:30+0000

2025-05-11T20:30+0000

2025-05-11T20:30+0000

américa latina

gobierno de méxico

méxico

💬 entrevistas

elección del poder judicial en méxico (2025)

reforma al poder judicial mexicano

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/0a/1162465669_0:0:694:390_1920x0_80_0_0_2b6bab105cc98b7ea54b974972e4f5a6.jpg

Los mexicanos serán partícipes en la renovación de 464 magistraturas de circuito, 386 juzgados de distrito, 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dos asientos de la Sala Superior del TEPJF y nueve de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Sputnik buscó a los 64 candidatos que buscan ostentar un lugar en la Corte mexicana, el máximo tribunal constitucional del país, para hablar sobre la reforma al Poder Judicial y los retos del proceso electoral. A lo largo de estas semanas se presentarán una serie de entrevistas con quienes aspiran a ser los próximos ministros del país latinoamericano."La ciudadanía reclama ser atendida" Para quienes desde hace décadas trabajan el Poder Judicial, la reforma en la materia "nos sacó de balance" y "fue un terrible golpe", dijo en entrevista para Sputnik la doctora en Derecho y actual candidata a ministra, María Consuelo Rosillo Garfias. Sin embargo, destacó, la reforma judicial generó algo que parecía imposible: que los jueces, magistrados y ministros se manifestaran para mostrar su descontento. Y aunque esto no bastó para frenar la legislación, sí fueron jornadas de aprendizaje. "Ver a los compañeros jueces en manifestación fue un impacto y en ese momento yo me pregunté: ¿qué hacer?", narró quien en su momento fue la primera mujer en integrar el Poder Judicial Federal de Querétaro. "Hoy nos toca ser actores y no espectadores", sentenció. Aunque su búsqueda por llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó con cierto escepticismo, Rosillo Garfias comentó que, desde su experiencia, "el proceso ha sido muy transparente y es importante que esto lo sepa la ciudadanía".Sobre el hecho de que haya personas con carrera judicial pidiendo el voto popular para poder a aspirar a mejores cargos, la doctora señaló que el ejercicio ha sido adecuado y una oportunidad para que los integrantes de dicho Poder de la Unión se acerquen a los mexicanos. "Tenemos mucha tarea que hacer los jueces, los magistrados y los ministros", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20250426/elecciones-en-el-poder-judicial-mexicano-que-papel-juega-cada-integrante-de-este-ambito-1162209762.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

gobierno de méxico, méxico, 💬 entrevistas, elección del poder judicial en méxico (2025), reforma al poder judicial mexicano