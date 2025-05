https://noticiaslatam.lat/20250510/ignorancia-del-dia-de-la-victoria-en-europa-demuestra-que-el-nazismo-esta-regresando-lentamente-1162476135.html

Ignorancia del Día de la Victoria en Europa demuestra que el "nazismo está regresando lentamente"

Ignorancia del Día de la Victoria en Europa demuestra que el "nazismo está regresando lentamente"

Sputnik Mundo

En Occidente, el nazismo está volviendo y algunos países se están convirtiendo en países fascistas, señaló a Sputnik el legendario cineasta serbio Emir... 10.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-10T14:05+0000

2025-05-10T14:05+0000

2025-05-10T14:05+0000

internacional

emir kusturica

rusia

desfile de la victoria

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/0a/1162480414_246:0:2826:1451_1920x0_80_0_0_2cd2f4531589f4e94e53b3ad4fc82d27.jpg

En sus palabras, "el nazismo es un virus que puede estar latente, pero que de vez en cuando se activa bajo una forma diferente". En la llamada cultura woke (cuestiones de justicia social, racial y sexual occidental), continuó, "el desfile de la Victoria es obsoleto, estúpido e innecesario".En sus palabras, quienes menosprecian el desfile de la Victoria, amenazan a los políticos que llegaron a Moscú el 9 de mayo y les prohibieron volar sobre su territorio, han demostrado de qué lado están.Kusturica señaló que "este comportamiento de la parte amargada de Europa se debe a que han perdido el terreno bajo sus pies". Así, añadió, "los europeos han perdido África, que ahora está dominada por China, y Rusia ha hecho grandes progresos en los últimos veinte años"."Cada visita a Moscú es, de hecho, un encuentro con la verdad: además de China y la India, está surgiendo otro gigante", concluyó.Anteriormente, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, había advertido a los líderes de los países candidatos y de los actuales Estados miembros de la UE de que no visitaran Moscú. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, calificó como acto de heroísmo la llegada a Moscú del presidente serbio, Aleksandar Vucic, y del primer ministro eslovaco, Robert Fico, con motivo del 80.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria, ya que fueron objeto de presiones indisimuladas y "descaradas".Sin embargo, más de 20 jefes de Estado asistieron al evento. Entre ellos, Nicolás Maduro de Venezuela, Miguel Díaz-Canel Bermúdez de Cuba y Luiz Inacio Lula da Silva de Brasil. Además, en el desfile no solo participaron soldados rusos, sino también unidades militares de varios países, por ejemplo, de Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Kazajistán, Serbia, Tayikistán y Vietnam.El Día de la Victoria en la guerra contra la Alemania nazi es una de las celebraciones más importantes del país. Los rusos honran la memoria de sus abuelos y bisabuelos. Es un recuerdo para las generaciones futuras, para que no olviden sus raíces. Ese día, los veteranos se reúnen en las plazas de las ciudades rusas, se juntan con sus compañeros de armas y conmemoran a sus camaradas caídos. Los desfiles se celebran en honor de los veteranos, que ocupan las tribunas en ese momento.La Segunda Guerra Mundial, o Gran Guerra Patria, fue el conflicto armado más grande y amargo de la historia humana. Fue una tragedia para los habitantes de muchos países del mundo. Durante las operaciones militares, solo en la Unión Soviética (URSS) fueron destruidas 1.710 ciudades, más de 70.000 pueblos, 32.000 fábricas y plantas. La URSS perdió un total de 26,6 millones de personas. Al menos 13,7 millones de las víctimas de la guerra fueron civiles.

https://noticiaslatam.lat/20250510/el-dia-de-la-victoria-muestra-a-occidente-la-gran-fortaleza-moral-y-geopolitica-de-rusia-1162462153.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

emir kusturica, rusia, desfile de la victoria, 🌍 europa