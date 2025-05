https://noticiaslatam.lat/20250510/fracaso-prescrito-por-que-occidente-debe-reconsiderar-su-postura-ante-rusia-1162475256.html

"Fracaso prescrito": ¿Por qué Occidente debe reconsiderar su postura ante Rusia?

"He visto poco, pero lo suficiente para darme cuenta de que son imágenes impactantes. Si las comparas con las del bando ucraniano, no tienen ningún desfile. No tienen ninguna victoria, ninguna prueba de fuerza", destacó.Davis subrayó que la retórica actual de los países occidentales es contraproducente, incluso a nivel de declaraciones políticas, ya que el desfile en Moscú es una demostración de la fuerza real de Rusia. Añadió que Estados Unidos debería negarse a financiar a Ucrania para no seguir participando en el "fracaso prescrito".El exmilitar también señaló que los países europeos celebraron el Día de la Victoria sobre el nazismo el 8 de mayo y no invitaron a Rusia ni a Bielorrusia a las festividades, mientras que los medios de comunicación occidentales casi no prestaron atención a este evento en sus publicaciones.Por el contrario, subrayó Davis, el presidente ruso, Vladímir Putin, en su discurso en el desfile del Día de la Victoria en Moscú, agradeció a los aliados para su contribución a la Victoria común sobre Alemania nazi. En la opinión del experto, el mismo enfoque debería aplicarse en Occidente."Eso debería ser algo a lo que quisiéramos volver", apuntó.Davis también se refirió a la solución del conflicto ucraniano. En su opinión, para que la situación actual no se convierta en una nueva guerra mundial, es necesario darse cuenta de que Rusia no va a apoderarse de toda Europa, ni siquiera de toda Ucrania, porque Rusia ya tiene un territorio y unos recursos enormes y lo que quiere es hacer negocios con todo el mundo.El 9 de mayo, la Plaza Roja de Moscú se volvió el escenario del desfile militar dedicado al 80.° aniversario del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Al menos 29 jefes de Estado asistieron al evento. Entre ellos, Nicolás Maduro de Venezuela, Miguel Díaz-Canel Bermúdez de Cuba y Luiz Inacio Lula da Silva de Brasil.En el desfile no solo participaron soldados rusos, sino también unidades militares de varios países, por ejemplo, de Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Kazajistán, Serbia, Tayikistán y Vietnam.El Día de la Victoria en la guerra contra la Alemania nazi es una de las celebraciones más importantes del país. Los rusos honran la memoria de sus abuelos y bisabuelos. Es un recuerdo para las generaciones futuras, para que no olviden sus raíces. Ese día, los veteranos se reúnen en las plazas de las ciudades rusas, se juntan con sus compañeros de armas y conmemoran a sus camaradas caídos. Los desfiles se celebran en honor de los veteranos, que ocupan las tribunas en ese momento.La Segunda Guerra Mundial, o Gran Guerra Patria, fue el conflicto armado más grande y amargo de la historia humana. Fue una tragedia para los habitantes de muchos países del mundo. Durante las operaciones militares, solo en la Unión Soviética (URSS) fueron destruidas 1.710 ciudades, más de 70.000 pueblos, 32.000 fábricas y plantas. La URSS perdió un total de 26,6 millones de personas. Al menos 13,7 millones de las víctimas de la guerra fueron civiles.El desfile militar para conmemorar el 80.° aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria tuvo lugar en la mañana del 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú.

