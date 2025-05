https://noticiaslatam.lat/20250510/no-lo-entiendo-lula-critica-a-europa-por-ignorar-las-celebraciones-del-dia-de-la-victoria-1162476775.html

"No lo entiendo": Lula critica a Europa por ignorar las celebraciones del día de la Victoria

"No lo entiendo": Lula critica a Europa por ignorar las celebraciones del día de la Victoria

El 9 de mayo debería haber sido celebrado por toda Europa, es incomprensible cómo Rusia, que al igual que Brasil celebra la Victoria sobre el nazismo, puede...

En sus palabras, debería haber habido una celebración en toda Europa, en el Día de la Victoria sobre el nazismo. "No sé cómo se puede criticar a un país que perdió 26 millones de personas por hacer celebraciones (...) No lo entiendo, porque en Brasil también hubo celebraciones", expresó.El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue uno de los mandatarios que asistieron al desfile por el 80.° aniversario del Día de la Victoria en Moscú. Además de Lula, a la capital rusa asistieron los mandatarios de Cuba y Venezuela, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro. El Día de la Victoria en la guerra contra la Alemania nazi es una de las celebraciones más importantes del país. Los rusos honran la memoria de sus abuelos y bisabuelos. Es un recuerdo para las generaciones futuras, para que no olviden sus raíces. Ese día, los veteranos se reúnen en las plazas de las ciudades rusas, se juntan con sus compañeros de armas y conmemoran a sus camaradas caídos. Los desfiles se celebran en honor de los veteranos que ocupan las tribunas en este momento.La Segunda Guerra Mundial, o Gran Guerra Patria, fue el conflicto armado más grande y amargo de la historia humana. Fue una tragedia para los habitantes de muchos países del mundo. Durante las operaciones militares, solo en la Unión Soviética (URSS) fueron destruidas 1.710 ciudades, más de 70.000 pueblos, 32.000 fábricas y plantas. La URSS perdió un total de 26,6 millones de personas. Al menos 13,7 millones de las víctimas de la guerra fueron civiles.

