https://noticiaslatam.lat/20250430/el-jefe-del-pentagono-reconoce-que-las-fuerzas-de-eeuu-estan-desmoralizadas-1162297102.html

El jefe del Pentágono reconoce que las fuerzas de EEUU están "desmoralizadas"

El jefe del Pentágono reconoce que las fuerzas de EEUU están "desmoralizadas"

Sputnik Mundo

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que las Fuerzas Armadas de su país llevan un tiempo enfrentando problemas de reclutamiento y... 30.04.2025, Sputnik Mundo

2025-04-30T21:57+0000

2025-04-30T21:57+0000

2025-04-30T21:57+0000

defensa

departamento de defensa de eeuu

eeuu

🛡️ fuerzas armadas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/14/1137109056_0:98:2000:1223_1920x0_80_0_0_d3ec8e39c86b0f285390d01ef34e576d.jpg

En una charla con medios al lado del presidente Donald Trump, el jefe del Pentágono señaló que el Ejército de Estados Unidos ha generado una percepción de "debilidad" en el mundo debido a factores como la caótica retirada de Afganistán en mayo de 2021. Según el funcionario, desde que Trump asumió el poder por segunda ocasión en Estados Unidos, se ha dado "un renacimiento del reclutamiento", ya que, dijo, "hace décadas que no veíamos este tipo de reclutamiento en el Ejército, la Marina, el Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea". Hegseth también se jactó de haber eliminado las políticas de de Diversidad, Equidad e Inclusión en las Fuerzas Armadas y de haber suprimido la inclusión de personas transgénero en las filas del Ejército. "Estamos reconstruyendo el Ejército, señor. La Cúpula Dorada está en marcha. Los [cazas] F-47, tranquilizando a los aliados y disuadiendo a los enemigos. Hemos encontrado casi 6.000 millones de dólares en ahorros del Departamento de Defensa que vamos a reinvertir, incluyendo 50.000 millones de la Administración Biden centrados en cosas como el clima, que no tienen nada que ver con la letalidad y la lucha bélica", agregó. Desde hace al menos tres años, la prensa internacional e incluso las propias autoridades militares estadounidenses han reconocido que reclutar jóvenes ha sido una ardua tarea que se complica día con día. El diario The Wall Street Journal, por ejemplo, reportó el año pasado que el Ejército de Estados Unidos batalla para reclutar nuevos elementos y se enfrenta a un nuevo problema: ya ni siquiera sus veteranos alientan a sus hijos a desarrollar una carrera militar. Otro medio, The National Interest, reveló hace poco que la Marina estadounidense vive una importante época de retos para mantener una fuerza naval suficiente debido a la escasez de personal, de astilleros e incluso de materiales para construir y mantener sus barcos."Para ser honesto, Wendy's y el propio Carl's Jr. [cadenas de comida rápida], y cada trabajo para jóvenes puede competir porque ahora ofrecen los mismos incentivos que nosotros, ahora ellos son nuestra competencia", declaró a The Wall Street Journal el sargento mayor de la Guardia Nacional de Nevada, Marco Irenze.Además, el congresista y exlíder del Comité de Servicios Armados Internos, Adam Smith, dijo hace varios meses que el problema para que más jóvenes se unan a la milicia estadounidense se arrastra desde la pandemia, ya que, por la crisis sanitaria de COVID-19, los reclutadores no pudieron acudir a escuelas, como antes hacían, para llamar a nuevos soldados.De acuerdo con un informe de la Oficina de Prensa del Ejército de Estados Unidos realizado por el sargento Anthony Hewitt, en 2022 se reclutaron a 44.900 voluntarios, 25% menos de lo esperado, hasta sumar 466.000 hombres y mujeres, 10.000 menos que los que hubo en 2021.

https://noticiaslatam.lat/20240815/reclutar-y-retener-personal-se-ha-vuelto-dificil-la-marina-de-eeuu-enfrenta-serios-problemas-1156833609.html

https://noticiaslatam.lat/20240128/ante-los-retos-de-reclutamiento-la-armada-de-eeuu-vuelve-a-rebajar-los-requisitos-de-admision-1147790310.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

departamento de defensa de eeuu, eeuu, 🛡️ fuerzas armadas