https://noticiaslatam.lat/20250509/de-auschwitz-a-la-dictadura-argentina-la-mujer-que-afronto-el-horror-dos-veces-y-sobrevivio--video-1162527740.html

De Auschwitz a la dictadura argentina: la mujer que afrontó el horror dos veces y sobrevivió | Video

De Auschwitz a la dictadura argentina: la mujer que afrontó el horror dos veces y sobrevivió | Video

Sputnik Mundo

En 1942, en medio del gueto de Lodz en Polonia, entre el hambre y la incertidumbre, un joven de 26 años llamado Bernardo Rus tomó una libreta y escribió una... 09.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-09T16:00+0000

2025-05-09T16:00+0000

2025-05-13T17:32+0000

américa latina

💬 entrevistas

holocausto

alemania nazi

🛡️ historias militares

segunda guerra mundial

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/0d/1162527584_0:0:853:480_1920x0_80_0_0_c66dc8e1480bae4936479dfba416fb83.png

"Mamá pasó de ser ama de casa a marchar en Plaza de Mayo y nunca más dejó de buscar", dice a Sputnik Natalia Rus entre lágrimas. Su madre sobrevivió al Holocausto y emigró a Argentina, donde la última dictadura militar secuestró y asesinó a su hijo. La historia de reconversión de una mujer que jamás bajó los brazos.Tres años más tarde, en la fecha consignada en aquel papel, el ejército aliado ingresó al campo de concentración de Mauthausen y liberó a sus prisioneros: entre ellos, Sara y su madre. Con la caída del nazismo, la Segunda Guerra Mundial empezaba a llegar a su fin, pero la joven pronto comprendería que el terror puede cambiar de forma.Sara Laskier de Rus nació en Lodz, Polonia, en 1927, hija de Jacobo y Carola Laskier. Su infancia transcurrió con relativa normalidad hasta la invasión nazi de 1939: "mi mamá apenas alcanzó a estudiar el colegio primario, porque a los 12 años llegaron los alemanes", dice a Sputnik su hija Natalia frente a un retrato de su madre.La ocupación alemana impuso el miedo y el hambre en los guetos, donde la vida cotidiana se convirtió en una lucha constante por la supervivencia.A pesar del hacinamiento, Natalia explica, que "la vida era bastante normal: no era la libertad, pero tampoco un campo de concentración". La situación no duraría mucho: con el inicio de las deportaciones, los campos de exterminio mostrarían un nuevo rostro de la crueldad.Sara y su madre fueron enviadas a Auschwitz, donde la joven experimentó el descenso a lo inhumano. "Mi mamá hablaba del campo de concentración como el lugar donde dejó de ser una persona. Ahí ya no eras un nombre ni una historia: eras un número; un objeto". En aquel infierno, la lucha por la vida dependía de la voluntad de los verdugos y de la capacidad de resistencia.Al poco tiempo, Sara fue trasladada a otros campos hasta llegar a Mauthausen, donde la brutalidad nazi persistía en sus últimos días de dominio. Separada y reunida varias veces con su madre, la joven se aferró a ella en cada momento posible. "Mi abuela pensaba que estaba destinada a morir porque ya no servía para trabajar, pero mi mamá intentaba darle fuerzas una y otra vez". Aquel instinto de supervivencia y amor maternal las mantuvo unidas hasta la liberación.El 5 de mayo de 1945, en la fecha que Bernardo había fijado, la guerra llegó a su fin para Sara y su madre. "Mi papá la buscó cuando se enteró que ella también había sobrevivido. Ahí le blanqueó: 'yo me quiero casar', y se fueron a Berlín", apunta Natalia, quien recuerda con una sonrisa en el rostro que "a mi mamá y a mi abuela las liberaron los americanos, mientras que los rusos salvaron a mi papá. Era gracioso que en mi casa siempre hubo dos historias: cada uno agradecía a un ejército diferente".No había hogar al cual regresar. Europa se había transformado en un continente devastado y para los sobrevivientes la reconstrucción era un camino incierto. Gracias a un tío que se había mudado a Sudamérica, Sara recordó la promesa de la carta: el destino de la familia estaba en Argentina.La llegada al país austral estuvo signada por la incertidumbre. El matrimonio ingresó de manera ilegal, cruzando desde Paraguay. Apenas pusieron un pie en suelo argentino, fueron detenidos: ninguno de los dos hablaba una palabra de español.Para una mujer que había atravesado el hambre extrema, la prisión le pareció un lugar menos hostil que los campos de concentración. "Mi mamá me contó que las cárceles eran un lujo: podía comer razonablemente bien después de mucho tiempo", rememora Natalia. Poco después de aquello fueron liberados y lograron establecerse en Buenos Aires gracias al apoyo de la comunidad judía, que les brindó refugio y oportunidades laborales en la industria textil.La tranquilidad que halló en el sur del mundo no sería eterna: en 1976 un golpe de Estado dio inicio a la más sanguinaria dictadura militar que vivió Argentina en su historia. Los delitos de lesa humanidad perpetrados por el régimen golpearon de lleno a la familia: el 15 de julio de 1977, Daniel, el primogénito, fue secuestrado en la puerta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde trabajaba como físico.Durante meses, Sara, Bernardo y Natalia recorrieron ministerios, comisarías y oficinas estatales en busca de respuestas. "Mi papá escribió cartas a [Jorge Rafael] Videla [entonces presidente de facto], al Papa y a quien fuera buscando información", reconstruye Natalia. La respuesta nunca llegó: al día de hoy Daniel es uno de los 30.000 desaparecidos que dejó como saldo el régimen, según estimaciones de organismos de derechos humanos.El dolor se convirtió en resistencia. Sara, que hasta entonces había llevado una vida discreta, se unió al grupo de mujeres que comenzó a concentrarse en la plaza ubicada frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, para reclamar por el paradero de sus hijos.La caída de la dictadura no supuso el fin de la lucha. En 1983, el regreso de la democracia trajo aparejado el inicio de un proceso judicial sin precedentes contra los responsables del terrorismo de Estado. "Si trazamos un paralelismo con los juicios de Núremberg, yo creo que en Argentina hicimos un gran trabajo. Cuando cantábamos eso de que 'como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar', nos referíamos a esto", dice la entrevistada.Natalia tomó la posta de su madre. De la mano de los organismos de Derechos Humanos, se abocó a la búsqueda de su hermano. "Mi mamá tenía una forma de contar las cosas que generaba empatía. Nunca perdió el humor, nunca dejó de apostar a la vida", explica.La historia de Sara no solo quedó registrada en la memoria de quienes la conocieron, sino que trascendió en el testimonio de su hija y de todos aquellos que continúan su lucha. "Yo ya tomé la posta. Ahora les toca a los que vienen después".

https://noticiaslatam.lat/20250509/una-vida-despues-del-horror-la-mujer-que-huyo-del-nazismo-y-empezo-de-cero-en-argentina--videos-1162526140.html

https://noticiaslatam.lat/20250501/si-el-fascismo-hubiera-vencido-parte-3-america-latina-1162293514.html

https://noticiaslatam.lat/20250401/como-y-por-que-hitler-admiraba-la-practica-expansionista-de-eeuu-1161826936.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sobrevivientes del Holocausto: "A pesar de todo, yo aposté la vida" Sputnik Mundo Sobrevivientes del Holocausto: "A pesar de todo, yo aposté la vida" 2025-05-09T16:00+0000 true PT6M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 entrevistas, holocausto, alemania nazi, 🛡️ historias militares, segunda guerra mundial