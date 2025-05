https://noticiaslatam.lat/20250509/una-vida-despues-del-horror-la-mujer-que-huyo-del-nazismo-y-empezo-de-cero-en-argentina--videos-1162526140.html

Una vida después del horror: la mujer que huyó del nazismo y empezó de cero en Argentina | Videos

Una vida después del horror: la mujer que huyó del nazismo y empezó de cero en Argentina

Lizzi Lowy de Kollmann escapó de Austria en 1939, pero no logró convencer a sus padres, que terminaron asesinados en Auschwitz.

Raúl Kollmann recorrió los pasillos fríos de Auschwitz con un nudo en la garganta. Se detuvo frente a la ficha donde el destino de sus abuelos estaba sellado en dos palabras: "No sobrevivió". Su madre, Lizzi Lowy de Kollmann, nunca quiso saberlo. Pasó su vida reconstruyéndose sobre las ruinas de la historia. Escapar de la muerte había sido su destino, pero también su carga.En una cafetería de Viena, el 12 de marzo de 1938, Lizzi acomodaba la caja registradora como todos los días. La ciudad se había convertido en un desfile de banderas con esvásticas. Cuando el jefe la llamó aparte, la joven ya sospechaba el motivo: el local ya no admitiría a judíos entre sus empleados.Austria se había convertido en un país hostil. "Estoy casi convencido de que había más antisemitismo que en la propia Alemania", explica Raúl, con la mirada fija en un cuadro de su madre. Pero el punto de no retorno fue en marzo de 1938, cuando el ejército alemán anexó el país alpino."Mi mamá intentó y lo intentó, pero no pudo rescatarlos", agrega. Hizo todo lo posible por saber el destino de sus padres, pero "las posibilidades eran nulas", confiesa Raúl.El instinto llevó a Lizzi y a su marido, Egon Kollmann, a huir en 1939. "Escaparon, pero fueron detenidos en Holanda. Los enviaron de regreso y los encarcelaron. Era Yom Kipur y les dieron la cena antes de deportarlos", destaca Evelyn. Para conseguir los pasajes que finalmente les permitirían huir a Sudamérica, Egon vendió su cámara de fotos. Viajaron en el buque Alsina, con destino a Paraguay, donde aún se aceptaban judíos. Pero, en pleno trayecto, el país cerró sus fronteras y los pasajeros quedaron a la deriva. "Al principio les negaron el desembarco. Solo después de intensas negociaciones pudieron entrar a Uruguay", cuenta Raúl.Sin idioma, dinero ni certezas, en Montevideo solo había una opción: sobrevivir. Lizzi trabajó como mucama y Egon como pianista en bares nocturnos. "Nunca fueron ricos, pero su vida estuvo marcada por el esfuerzo", remarca Evelyn. En 1939, circuló el rumor de que Argentina otorgaría visas a judíos en campos de concentración. Aferrados a esa esperanza, cruzaron clandestinamente al país vecino con la intención de conseguir un salvoconducto para los padres de Lizzi. La noticia resultó ser falsa, pero ya instalados en Buenos Aires, decidieron quedarse.La adaptación no fue fácil para ninguno. "Mi papá tocaba el piano de noche y, de día, atendía una marroquinería. También fabricó marcos para fotos y, más tarde, vendió artículos de cuero", cuenta Evelyn. Lizzi tampoco descansó. Aun así, la prioridad estaba en otro lugar: "Mis padres nunca tuvieron casa propia, pero nos enviaron a colegios privados. No entiendo cómo lo pagaron", dice Raúl.Como muchos inmigrantes centroeuropeos, la pareja encontró un espacio de pertenencia en la comunidad judía alemana y austríaca. Se involucraron en instituciones como la Asociación Cultural Israelita de Buenos Aires (ACIBA) y en otras iniciativas para fortalecer la colectividad. "Nunca se integraron del todo a la cultura argentina; siempre conservaron su mentalidad alemana y austríaca", admite Evelyn. "Pero Argentina les abrió las puertas, y todos pudieron desarrollarse", agrega su hermano.Del horror nazi a la persecución en ArgentinaEl destino golpearía nuevamente a la familia. El 24 de marzo de 1976 comenzó la última y más sangrienta dictadura que vivió Argentina, una época marcada por el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad.Lizzi ya cargaba con los fantasmas del pasado, pero nunca imaginó que su hijo se convertiría en el protagonista de una nueva persecución. Raúl, militante de izquierda, tuvo que huir del país. "Mi mamá no estaba nada contenta, pero como era su hijo varón, lo perdonó y lo iba a ver a todas partes", dice Evelyn.El exilio estuvo atravesado por una tensión insoportable. Raúl trabajaba en una editorial de izquierda y, cuando se avecinaba el golpe, comenzaron a sacar libros del país. Los embarques se realizaban en secreto, disfrazados como envíos inofensivos, utilizando la marroquinería de Lizzi sin que ella lo supiera. Pero un cargamento quedó retenido en la aduana y alguien lo revisó.El allanamiento fue devastador. Los policías encontraron ejemplares de The Economist con subrayados y, al sospechar que tenían algún significado oculto, comenzaron a interrogar a madre e hija. "Me salvaron los contactos de un exalumno, que llamó a la Policía en el momento justo", cuenta Evelyn. Pero la persecución no terminó ahí. "A mi mamá la citaron a declarar. Fue horrible verla sentada frente a esos tipos que la miraban con desprecio, como si fuera una criminal", recuerda Evelyn.Lizzi había huido del nazismo, pero ahora debía enfrentar otra ausencia impuesta por la represión. El exilio de Raúl duró ocho años. "Me fui enseguida, pero ella se quedó con el dolor. No me habló durante dos años. Estaba furiosa", confiesa el periodista, quien define al destierro como "un momento muy duro, que te marca para siempre".A pesar de todo, Lizzi nunca inculcó el rencor en su familia. "Nos transmitió el rechazo absoluto a los nazis, pero no era una persona llena de odio", enfatiza Evelyn. "Nos enseñaron la importancia de la comunidad, de ayudar al prójimo", agrega.Tras pasar un tiempo en Colombia, de donde guarda buenos recuerdos, tuvo que huir nuevamente, esta vez a España, donde la vida fue mucho más difícil. No regresó hasta 1984, con la vuelta de la democracia al país. En Argentina comenzó su carrera periodística, primero en Página 12, uno de los medios de prensa más destacados por entonces, y luego en televisión.Lizzi Lowy de Kollmann logró reconstruirse en Argentina, pero nunca dejó de cargar con el peso del pasado. Falleció en 2017, a los 103 años, dejando un legado de resistencia, memoria y amor por la educación. "Nunca superó lo que vivió, pero aprendió a disfrutar la vida", concluye Raúl. Y eso fue lo que enseñó: a empezar de cero, sin olvidar.

