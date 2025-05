https://noticiaslatam.lat/20250508/el-50-aniversario-del-fin-de-la-guerra-de-vietnam-ofrece-una-valiosa-advertencia-para-kiev-1162387846.html

El 50° aniversario del fin de la Guerra de Vietnam ofrece "una valiosa advertencia para Kiev"

08.05.2025

2025-05-08T19:46+0000

2025-05-08T19:46+0000

2025-05-08T19:46+0000

La huida en helicóptero de los últimos diplomáticos y funcionarios estadounidenses estacionados en el país asiático, mientras las fuerzas liberaradoras del Norte entraban en la ciudad, puso fin a un sangriento conflicto de 20 años, uno de los más dramáticos de la Guerra Fría, que significó la muerte de tres millones de vietnamitas y 60.000 miembros del ejército estadounidense, y que dejó como legado más aciago el trauma psicológico y físico de varias generaciones que debieron vivir con las consecuencias de un genocidio a gran escala y del uso generalizado del napalm por parte de Washington.Hace unos días, el secretario general del Partido Comunista y expresidente de Vietnam, To Lam, encabezó una ceremonia militar para conmemorar este episodio, calificando la liberación de Saigón —ahora llamada Ciudad Ho Chi Minh, en homenaje al héroe de la resistencia vietnamita— como un "hito glorioso" que culminó con éxito la lucha por la independencia que había comenzado 30 años atrás contra las fuerzas ocupantes de Francia, cuando la nación sudasiática se llamaba Indochina y sus ciudadanos —inspirados en gestas como la Revolución Rusa— buscaron emanciparse de los tiranos coloniales.Mientras Lam agradeció en su discurso el apoyo en aquel momento de la Unión Soviética y de China —así como de otros países de la región, que movilizaron soldados y enviaron recursos en defensa del país y en contra de la agresión de Estados Unidos—, varios medios anglosajones (incluyendo la plataforma de streaming Netflix, que estrenó una serie documental sobre la guerra de Vietnam) dedicaron espacio para lo que muchos coinciden en llamar una de las mayores humillaciones de la historia reciente de Estados Unidos.El hito histórico ofrece, además, "una valiosa advertencia para Kiev", como le dijo a Sputnik el internacionalista argentino Martín Flaco, egresado de la Universidad de Palermo, ya que se trata de otra "guerra proxy" financiada por Washington para conseguir sus objetivos, tal como sucede ahora con el conflicto de Ucrania.Para el experto, el fiasco militar y geopolítico de EEUU en Vietnam tiene "muchas similitudes" con el conflicto con Ucrania, un proyecto que el Pentágono viene desarrollando desde hace años, buscando, primero, desestabilizar al país europeo, para luego capturarlo políticamente a través de un "régimen marionet"a, con la intención de perjudicar a Rusia y su economía, agrega. El analista señala que, al igual que ocurrió con el conflicto de Ucrania, Estados Unidos y sus aliados vendieron al público que la llamada "guerra de Vietnam" era un desinteresado operativo de Occidente para ayudar a la liberación del pueblo, jamás admitiendo que se trataba parte de una estrategia geopolítica más amplia comandada por Washington (que incluía también al continente africano y América Latina, entre otras regiones) para asentar su hegemonía en dichas "zonas de influencia", mantener el control de los recursos de estos países y evitar el avance del comunismo alrededor del mundo en plena Guerra Fría, aplicando la teoría del dominó en la que EEUU nunca ha dejado de creer.Además, tanto en Vietnam como en Kiev, el Gobierno estadounidense presentó a los ciudadanos no solo una "causa justa" que no era tal, sino además la posibilidad real de una victoria, con los medios informativos colaborando para distorsionar las capacidades reales de los ucranianos, los survietnamitas y de EEUU, como así de lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla, abunda el analista.En el caso de la Guerra de Vietnam, todos los presidentes de Estados Unidos que comandaron las Fuerzas Armadas de su país durante el conflicto eran conscientes que iban a perder —como lo reveló la filtración conocida como los Pentagon Papers, que incluían transcripciones de sus conversaciones privadas—, pero en las mentes de sus asesores —halcones de la política exterior como Robert McNamara y Henry Kissinger— se trataba de un exterminio que "debía hacerse" para mostrarle al mundo cuáles serían las consecuencias en caso de alejarse de Washington y optar por el bando "opositor", explica el analista. Esta distorsión de la realidad (que luego se vería en Irak y Afganistán en los 2000 y ahora con Ucrania), comenzó no solo a minar la confianza de los ciudadanos en los medios, sino también el apoyo en la aventura bélica entre los ciudadanos de Estados Unidos y Europa, al quedar cada vez más claro que ni las intenciones de Occidente eran buenas, ni las chances de victoria estaban al alcance de la mano, y que todo lo que estaban consiguiendo era sembrar la muerte y llenar las arcas de los fabricantes de armas.Y concluye: "Sin embargo, creo que el engaño que se ha intentado perpetrar con Ucrania es tan obvio, y los resultados tan desastrosos, que cada vez más personas están abriendo los ojos que es todo parte de la misma política imperialista de siempre".

