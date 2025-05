https://noticiaslatam.lat/20250507/petrocaribe-renace-surge-una-nueva-fase-geopolitica-para-la-integracion-energetica-de-la-region-1162390647.html

Petrocaribe renace: surge una nueva fase geopolítica para la integración energética de la región

Petrocaribe renace: surge una nueva fase geopolítica para la región

En abril, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó durante el recibimiento del primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, que su Gobierno buscará... 07.05.2025, Sputnik Mundo

"Creemos firmemente que otro mundo es posible y, en esa búsqueda, promovemos el desarrollo compartido, el beneficio mutuo y la unión cada vez más poderosa de nuestra región caribeña", escribió el mandatario venezolano sobre el tema en sus redes sociales.Lecciones aprendidasJonny Hidalgo, analista político y especialista en geopolítica del petróleo, estimó en diálogo con Sputnik que con este renovado impulso podría mantenerse el objetivo fundamental del acuerdo que fue planteado hace 20 años: fortalecer la seguridad energética de la región para avanzar hacia niveles más altos de integración económicaEl experto señala que no se trata de un simple ajuste cosmético, sino de un ejercicio de actualización táctica: "Petrocaribe relanzado sólo se diferenciaría del original por mejoras obtenidas a través de la aplicación de cambios tácticos y lecciones aprendidas".Para el experto, uno de los factores que debilitó al Petrocaribe fue la confusión sobre su naturaleza. "Es un acuerdo de cooperación, no es un contrato de suministros", explica.En ese sentido, plantea una relectura estructural del proyecto: la estabilidad del suministro energético pasa primero por el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre los países miembros, quienes incluso podrían participar en la reactivación de campos petroleros dentro de Venezuela.Aportes para una nueva etapaEn su propuesta, Hidalgo introduce la idea de una compañía binacional o multinacional entre los países miembros que administre directamente un bloque petrolero asignado. "Dicha empresa ejercería actividades de producción, manufactura y comercialización", precisa.Para Hidalgo, esta estructura permitiría identificar y superar los obstáculos de coordinación interna, al tiempo que se sortearían las sanciones impuestas por Estados Unidos mediante la vinculación de la iniciativa con el Banco del Alba.Sobre este punto, Hidalgo recuerda que "Petrocaribe creó el Fondo Alba Caribe, que utilizaría recursos provenientes de los aportes que voluntariamente realizaría cada país miembro a partir de los beneficios generados. Sin embargo, los países no realizaron los aportes".El Banco del Alba, como institución financiera regional, podría subsanar esta falla diseñando mecanismos de pago y esquemas de financiamiento inclusivos, en alianza con países como China.Además de los aspectos técnicos y financieros, el analista subraya la importancia de corregir errores discursivos del pasado. "Debemos poner nuestra atención en lo que nosotros hacemos y sí podemos decidir. Hay que fortalecer la gestión, evitar las confusiones y cuidar la opinión pública", enfatiza, al referirse a una narrativa que en ocasiones victimizó a los países caribeños como receptores pasivos y no como miembros activos del proceso integracionista.Venezuela como motor de desarrollo regionalUno de los argumentos centrales del relanzamiento de Petrocaribe es su potencial como herramienta de soberanía frente a las tensiones de la transición energética. "El petróleo venezolano es la fuente energética más eficiente para el Caribe por su cercanía, disponibilidad y accesibilidad. El Caribe no debe pagar el costo de la transición a fuentes energéticas más caras", afirma Hidalgo.En un contexto geopolítico marcado por la pugna entre Estados Unidos y China, el reposicionamiento de Venezuela como proveedor energético a través de Petrocaribe representa también una estrategia de contención. El experto recuerda que la pérdida del acuerdo "propició las sanciones que hoy aplica EEUU contra Venezuela. Recordemos que [Barack] Obama declaró a Venezuela como una amenaza inusual y de inmediato viajó a Jamaica para reunirse con los países del Caricom [Comunidad del Caribe]".En el encuentro de 2015, se propuso una alternativa a la alianza, denominada "Iniciativa de Seguridad Energética para el Caribe", la cual fue respaldada por Exxon Mobil y recibió 20 millones de dólares para proyectos de energías renovables. La narrativa era clara: debilitar la plataforma venezolana e insertar al Caribe en la órbita energética de Washington. El resultado fue, como relata el experto, "un duro golpe para Petrocaribe, pues se retiró Guyana de la organización y este es el país sede del Caricom".En este escenario, el relanzamiento adquiere una dimensión diplomática. Según el analista, "el relanzamiento de Petrocaribe forzaría al Gobierno de Guyana a sentarse en la mesa de diálogo con el Gobierno venezolano, pues no puede mantenerse al margen de lo que acontece en la región". La nueva fase de Petrocaribe, en consecuencia, no sólo es una herramienta energética, sino también una plataforma para el soft power venezolano.La vinculación con el Banco del Alba y el relanzamiento del esquema de cooperación pueden contribuir, según el analista, a generar condiciones para una mediación regional frente al diferendo territorial con Guyana por el Esequibo. En esa dirección, Petrocaribe puede ser un instrumento clave dentro de una diplomacia energética que busca retomar influencia en la región y construir consensos más allá del enfrentamiento con Washington.

