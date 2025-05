https://noticiaslatam.lat/20250505/la-moral-del-ejercito-israeli-se-habria-desplomado-cuales-serian-las-razones-1162352569.html

La moral del Ejército israelí se habría desplomado: ¿cuáles serían las razones?

La moral del Ejército israelí se habría desplomado: ¿cuáles serían las razones?

Un análisis del diario 'The Jerusalem Post' afirmó este 4 de mayo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) serían "afortunadas" si apenas el 60% y el 70% de... 05.05.2025, Sputnik Mundo

Este desplome en la voluntad de servir en las FDI contrasta con el entusiasmo ciudadano que le siguió al ataque de Hamás en octubre del 2023, cuando se registró una convocatoria voluntaria de 20% y 30% por encima de la cifra de hombres y mujeres emplazados al servicio militar.De acuerdo con el medio, la pérdida de interés en sumarse al Ejército israelí se explica por varios motivos. Entre ellos: The Jerusalem Post también apunta a una falta de claridad en los objetivos de la guerra, sobre todo cuando "el primer ministro y el jefe del Estado Mayor no se ponen de acuerdo sobre si el objetivo principal es destruir a Hamás o recuperar a los rehenes". Esa situación, dice, genera desconfianza, dudas y una sensación de inutilidad: "¿Por qué estamos haciendo esto si no saben lo que quieren?"."Muchos se sienten frustrados por cómo se ha gestionado la guerra. Dicen que ya entraron en Gaza, que ya arriesgaron sus vidas para hacerse con el control de determinadas zonas, solo para ver cómo esas zonas eran desalojadas, y ahora se les pide que vuelvan a entrar y lo hagan todo de nuevo. '¿Por qué no terminaron el trabajo la primera vez?', suele decirse. '¿Por qué nos llaman ahora para que volvamos a hacer lo mismo? No tiene sentido'", añade el medio.

