¿Cuáles han sido las mejores y peores inversiones de Buffett?

¿Cuáles han sido las mejores y peores inversiones de Buffett?

El multimillonario Warren Buffett, quien anunció que dejará el cargo de presidente ejecutivo de Berkshire Hathaway a finales de año, hizo inversiones que le... 04.05.2025

La agencia de prensa estadounidense Associated Press hizo un recuento de lo que, a su juicio, fueron las mejores y las peores apuestas del magnate de 94 años edad, y una de las personas más ricas del mundo.Entre las mejores inversiones del magnate, está la compra de la compañía aseguradora National Indemnity y National Fire & Marine. La agencia relata que fue una de las primeras inversiones en seguros de Buffett.De acuerdo con la agencia de noticias estadounidense, la división de seguros de Berkshire ha crecido hasta incluir Geico, General Reinsurance y otras aseguradoras. El capital flotante ascendía a 173.000 millones de dólares a finales del primer trimestre de este año.Otra gran apuesta de Buffet fue la compra de bloques de acciones de American Express, Coca-Cola y Bank of America (BofA)en momentos en que las empresas no eran atractivas debido a escándalos o a las condiciones del mercado."En conjunto, las acciones valen más de 100.000 millones de dólares más de lo que Buffett pagó por ellas, y eso sin contar todos los dividendos que ha cobrado a lo largo de los años".La agencia de noticias también ubica la inversión del empresario en Apple como una de sus mejores decisiones.Otra de las mejores decisiones de inversión del magnate originario de Omaha, Nebraska, fue colocar su dinero en el gigante de autos eléctricos BYD.Apostó con una inversión de 232 millones de dólares en el fabricante chino y el valor de esa participación se disparó a más de 9.000 millones de dólares antes de que Buffett empezara a venderla. La participación restante de Berkshire sigue valiendo unos 1.800 millones de dólares.Lo peor en su carreraPor otra parte, entre las peores inversiones está la de las fábricas textiles de Berkshire Hathaway. La empresa textil que adquirió en 1965 padeció años y, finalmente, fue cerrada en 1985.Otra mala decisión fue adquirir la empresa Dexter Shoe por 433 millones de dólares. Buffett ha dicho que esencialmente regaló el 1,6% de Berkshire por un negocio sin valor.Para la agencia estadounidense, posiblemente las peores decisiones de Buffet fue dejar pasar varias oportunidades de multiplicar aún más sus ingresos.Berkshire podría haber ganado fácilmente miles de millones si Buffett se hubiera sentido cómodo invirtiendo en Amazon, Google o Microsoft desde el principio. Por ejemplo, analiza AP, el inversionista no siguió adelante con un plan para comprar 100 millones de acciones de Walmart que hoy valdrían casi 10.000 millones de dólares.Una mala decisión fue también vender sus acciones en bancos demasiado pronto. Los repetidos escándalos relacionados con Wells Fargo le dieron una razón para empezar a deshacerse de sus 500 millones de acciones, muchas de ellas a unos 30 dólares por acción. Pero también vendió su participación en JP Morgan a precios inferiores a 100 dólares. Ambas se han duplicado desde entonces.

