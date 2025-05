https://noticiaslatam.lat/20250503/la-cuna-de-los-autos-en-eeuu-apoya-a-trump-en-su-politica-comercial-1162325207.html

La 'cuna' de los autos en EEUU apoya a Trump en su política comercial

03.05.2025

Algunos trabajadores del sector automotor, como James Benson Jr., están totalmente de acuerdo con la guerra comercial del mandatario, y no les importa si ello causa alguna afectación a corto plazo tanto para Wall Street, según un reportaje publicado por el medio estadounidense Bloomberg.Conforme al reporte, Benson ha ensamblado autos y camionetas para Ford durante 26 años. En ese tiempo, ha trabajado en ocho plantas diferentes. Tres cerraron, comentó, y otras sufrieron recortes de personal a medida que el fabricante de las camionetas F-150, el vehículo más popular en la nación norteamericana, perdía cuota de mercado frente a las importaciones.La situación de las empresas automotrices solo ha empeorado en las últimas semanas, ya que los aranceles de Trump han provocado despidos temporales y una reducción en las recompras de acciones y el gasto de capital, señaló el medio.Pero, según Benson, los aranceles de Trump son la mejor oportunidad de Estados Unidos para revertir los efectos perjudiciales de la prolongada salida de fábricas y restaurar el poder manufacturero nacional.Tras toda una vida votando por los demócratas, incluyendo dos veces por el exmandatario Barack Obama, se ha convertido en un firme defensor de Trump, exhortando a sus compañeros del sindicato United Auto Workers (UAW) a apoyar al presidente.Según un recuento del portal estadounidense, después de la imposición de aranceles, los precios de las acciones y el dólar han caído. La economía de EEUU se contrajo en el primer trimestre, teniendo su peor resultado para un período similar desde 2022, de acuerdo con los datos dados a conocer esta semana. El tráfico marítimo se está ralentizando y las grandes corporaciones, incluido el gigante automotriz General Motors, advierten que la guerra comercial erosionará sus ganancias.A pesar de todo, los partidarios del presidente en el UAW mantienen su apoyo al republicano, que prometió en su campaña impulsar la industrialización de EEUU, modificando las políticas de medioambiente, impuestos y comercio exterior."No me importa si causa disrupción en Wall Street", dijo a Bloomberg Brian Pannebecker, un trabajador jubilado de Chrysler. "No me importa si estamos en transición durante un par de años. Llevo 40 años viendo las desventajas", finalizó.

