https://noticiaslatam.lat/20250503/este-hombre-puede-ser-la-clave-para-fabricar-un-antidoto-universal-contra-el-veneno-de-serpientes-1162328873.html

Este hombre puede ser la clave para fabricar un antídoto universal contra el veneno de serpientes

Este hombre puede ser la clave para fabricar un antídoto universal contra el veneno de serpientes

Sputnik Mundo

Los avances científicos avanzan a pasos agigantados, pero aún no hay métodos generales para hacer frente a un enemigo letal para los seres vivos, especialmente... 03.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-03T07:21+0000

2025-05-03T07:21+0000

2025-05-03T07:21+0000

internacional

💗 salud

veneno

sociedad

serpientes

tim friede

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/03/1162328399_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_8f5d02b863ce8229f2f58a7ea879d2ff.jpg

No obstante, de acuerdo con la revista especializada Cell, la clave podría estar detrás del estadounidense Tim Friede quien, a sus 57 años, ha sido objeto de estudio por los investigadores, debido a que su organismo parece ser inmune al veneno de los reptiles."Durante casi 18 años, el hombre (...) se inyectó más de 650 dosis de veneno cuidadosamente calibradas para aumentar su inmunidad a 16 especies de serpientes mortales. También permitió que [los animales], en su mayoría una a la vez, pero a veces dos, hundieran sus afilados colmillos en él unas 200 veces", retomó el diario The New York Times.Debido a su riesgosa, y poco común, actividad, puede ayudar a resolver un problema de salud global: la muerte de alrededor de 120.000 personas al año por la mordedura de los reptiles.El NYT señaló que Friede tiene anticuerpos capaces de neutralizar el veneno de varios tipos de estos reptiles, lo que podría significar un paso hacia la generación de un antídoto universal.Según especialistas no cercanos con el estudio, pero que fueron consultados por el NYT, esto es una "hazaña extraordinaria".Jacob Glanville, fundador y director ejecutivo de Centivax, una compañía que tiene como objetivo producir vacunas de amplio espectro, y autor principal del estudio publicado en Cell, detalló al periódico estadounidense que ha seguido de cerca la vida de Friede, quien fue mordido por primera vez por una serpiente cuando tenía cinco años."Glanville había estado buscando lo que los científicos llaman anticuerpos de acción amplia como base para las vacunas universales contra los virus. Creció en una aldea maya en las tierras altas de Guatemala y se sintió intrigado por la posibilidad de usar el mismo enfoque para el antídoto universal", mostró el NYT.El científico y Friede han colaborado juntos desde 2017. "He estado esperando esta llamada durante mucho tiempo", recordó Glanville que le dijo el estadounidense cuando se comunicaron por primera vez.

https://noticiaslatam.lat/20250502/por-que-los-planes-de-eeuu-sobre-las-vacunas-covid-podrian-afectar-a-la-poblacion-1162312309.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💗 salud, veneno, sociedad, serpientes, tim friede