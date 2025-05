https://noticiaslatam.lat/20250502/por-que-los-planes-de-eeuu-sobre-las-vacunas-covid-podrian-afectar-a-la-poblacion-1162312309.html

¿Por qué los planes de EEUU sobre las vacunas COVID podrían afectar a la población?

¿Por qué los planes de EEUU sobre las vacunas COVID podrían afectar a la población?

Sputnik Mundo

El Gobierno estadounidense anunció que alista una serie de estrategias para exigir que todas las vacunas, incluidas las del COVID-19, se prueben contra... 02.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-02T06:41+0000

2025-05-02T06:41+0000

2025-05-02T06:41+0000

internacional

💗 salud

eeuu

covid-19

vacunación contra el covid-19

sociedad

departamento de salud y servicios humanos de eeuu (hhs)

robert f. kennedy jr.

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/01/13/1134821968_0:130:3176:1917_1920x0_80_0_0_fd01822c80d65362e7720e19390754e6.jpg

Esta medida, que es fuertemente respaldada por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., podría plantear una seria duda sobre qué pasará con los refuerzos contra el coronavirus en los últimos meses del año, destaca el diario estadounidense The New York Times (NYT)."Tanto las vacunas contra la gripe como los refuerzos de COVID han sido autorizados sin ensayos extensos en humanos para atacar nuevas cepas del virus a medida que ha evolucionado", precisa.Asimismo, el periódico recuerda que Kennedy siempre ha cuestionado el empleo de ARNm para las vacunas, llegando a asegurar que "no funcionan en lo absoluto"."El activismo de Kennedy en los últimos años incluyó solicitar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) que retirara la vacuna contra el COVID del mercado en 2021, durante una fase mortal de la pandemia. También instó [a la misma dependencia] a no autorizar las vacunas contra [el coronavirus] para los niños", pondera.A esto se suma que el secretario de Salud de EEUU afirma que las inyecciones pueden causar que una persona tenga un trastorno del espectro autista, lo cual ha sido rechazado por las organizaciones sanitarias.El doctor Jesse Goodman, exfuncionario de la FDA y médico de enfermedades infecciosas de la Universidad de Georgetown, indica ante el NYT que los planes de Kennedy Jr. podrían afectar la confianza de la población respecto a las vacunas."Las preguntas nunca me molestan, pero es realmente preocupante cuando parece que [las autoridades] son tan omnipresentes y tan constantes que siembran una gran cantidad de dudas, no solo sobre una cosa, sino sobre todo", acota.Goodman hace referencia a que el anuncio de las autoridades sanitarias de EEUU muestra un mayor uso de su poder, especialmente de su titular, no solo al frente de la dependencia, sino para la toma de decisiones que corresponden a la comunidad científica, especialmente a la FDA.A mediados de 2024, un brote mundial de COVID-19 puso nuevamente en alerta a los servicios de salud.Frente a ello, la revista Science señaló que si bien la población posee una mayor inmunidad gracias a la inoculación de las vacunas y repetidas infecciones desde la aparición de la enfermedad a comienzos de 2020, el coronavirus aún no ha perdido la capacidad de causar brotes importantes y matar a miles de personas alrededor del mundo.

https://noticiaslatam.lat/20240617/guerra-de-informacion-como-occidente-emprendio-campanas-contra-las-vacunas-de-china-y-rusia-1155507548.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💗 salud, eeuu, covid-19, vacunación contra el covid-19, sociedad, departamento de salud y servicios humanos de eeuu (hhs), robert f. kennedy jr.