Nominado para dirigir la DEA confía en la "buena voluntad" de Sheinbaum para luchar contra el narco

Al comparecer ante el Comité Judicial del Senado, Cole dijo que considera que las organizaciones del tráfico de drogas controlan gran parte del territorio mexicano.Al responder una pregunta del senador republicano Lindsay Graham* sobre qué porcentaje de México estaba bajo control del narcotráfico, Cole dijo que él creía que "la mayor parte"."Hemos visto casos donde los cárteles y el Gobierno trabajan codo con codo. Hemos visto tradicionalmente a militares trabajando codo con codo. Hemos visto a la Policía trabajando codo con codo con los miembros de cárteles", agregó Cole, quien hizo referencia al caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos. Sin embargo, Cole aseguró que el Gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha mostrado una buena voluntad para combatir a los cárteles y halagó el desempeño de Omar García Harfuch, al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana."La presidenta de México tiene mucha buena voluntad y está intentando cambiar. Lo digo basándonos en los puestos de liderazgo que ha nombrado, en particular el del director de seguridad, Omar García Harfuch, en el combate a los cárteles. Me alienta la postura que México está intentando adoptar", dijo Cole.Sus declaraciones sobre el Gobierno de México contrastan con el alejamiento sistemático que hubo entre la anterior Administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y la DEA, debido a las constantes acusaciones de "injerencismo" por parte del exmandatario contra la agencia estadounidense antidrogas. En la sesión ante el Comité Judicial del Senado, Cole presumió el traslado de 29 reos mexicanos a custodia estadounidense que se llevó cabo a finales de febrero, incluido Rafael Caro Quintero, el exjefe del Cártel de Guadalajara acusado de ordenar la tortura y muerte del ex agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985, y uno de los capos de la droga más buscando por la agencia estadounidense y por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).De acuerdo con la prensa mexicana, Cole insistió en que la presión diplomática ejercida por el presidente Donald Trump al Gobierno mexicano no le da ninguna opción a Sheinbaum más que colaborar con Washington.En este sentido, la presidenta Sheinbaum ha ofrecido a EEUU cooperación y colaboración en la lucha contra el tráfico de drogas, pero no subordinación al mandato de la Casa Blanca. *Lindsey Graham está incluido en la lista de terroristas y extremistas en Rusia.

