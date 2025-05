https://noticiaslatam.lat/20250501/el-siglo-xxi-pertenece-sin-duda-a-china-y-a-los-brics-1162296488.html

"El siglo XXI pertenece sin duda a China y a los BRICS"

Aunque Estados Unidos sigue actuando como 'una potencia tecnológica hegemónica', lo cierto es que el país norteamericano ya no tiene el poder de antes, aseguró... 01.05.2025, Sputnik Mundo

Ese sentimiento, abundó, está presente incluso entre la población, pues recientemente en la Web Summit Catar, apenas dos asistentes señalaron que, en el campo de la Inteligencia Artificial (IA), Estados Unidos tenía ventaja sobre China. Sin embargo, Cosgrave consideró que lo ideal no es un mundo balcanizado, sino "un mundo lo más abierto posible". Impulsada por el apoyo político y la demanda del mercado, la industria de inteligencia artificial (IA) de China superó los 700.000 millones de yuanes (96.060 millones de dólares) en 2024 tras mantener una tasa de crecimiento superior al 20% durante varios años consecutivos, según un informe publicado por el Centro para el Desarrollo de la Industria de la Información de China y retomado por el diario chino Global Times. En ese sentido, la publicación afirma que dicha cifra no solo demuestra la pujante vitalidad de la industria de la IA en China, sino que también presagia nuevas oportunidades para el avance tecnológico global y el mercado de consumo.Este logro, ahonda el medio, no surgió de un día para otro, sino que se construyó sobre la sólida base de la infraestructura digital de China. El diario recuerda, entre muchos otros datos que dan cuenta de la preponderancia del gigante asiático en cuestiones vinculadas a tecnología y su uso diario, que el número de usuarios de IA generativa en China ha superado los 250 millones.Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, China se ha consolidado como el país líder en cuanto a la tenencia de patentes relacionadas con IA a nivel mundial, representando el 60% del total global. El número de modelos de lenguaje de IA a gran escala en todo el mundo ha alcanzado los 1.328, de los cuales, 36% proviene de China, según un informe técnico publicado por la Academia China de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en julio de 2024."Es claro que ya no vivimos en un mundo unipolar"Durante la inauguración del evento en Río de Janeiro, el dirigente tecnológico Paddy Cosgrave afirmó que el conocimiento tecnológico tiene más oportunidades de desarrollarse en el gigante asiático que en Norteamérica. Según él, en algún momento el presidente estadounidense Donald Trump tendrá que ceder y dejar de imponer aranceles tan altos a Pekín. "Eso te dice todo lo que necesitas saber acerca del siglo XXI". Durante años, agregó, China ha construido una competitividad industrial y tecnológica muy difícil de superar. "Su sistema educativo y su capacidad de investigación se encuentran entre los mejores del mundo", apunta.

