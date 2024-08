https://noticiaslatam.lat/20240815/reclutar-y-retener-personal-se-ha-vuelto-dificil-la-marina-de-eeuu-enfrenta-serios-problemas-1156833609.html

"Reclutar y retener personal se ha vuelto difícil": la Marina de EEUU enfrenta serios problemas

La Marina de Estados Unidos es considerada una de las más poderosas del mundo especialmente por sus enormes y costosos portaaviones; sin embrago, esa...

De acuerdo con The National Interest, la Marina estadounidense vive una importante época de retos para mantener una fuerza naval suficiente, debido a la escasez de personal, de astilleros e incluso de materiales para construir y mantener sus barcos.The National Interest recuerda que previo a la elección de 2016 varios candidatos del Partido Republicano (GOP) se apresuraron a señalar que el tamaño de la flota de la Armada de Estados Unidos era el más pequeño desde la Primera Guerra Mundial y advierte que la cuestión no ha mejorado.Además, esa esa escasez en la flota estadounidense se presenta en momentos en que ese país busca evitar que el conflicto en Gaza se intensifique mientras pretende disuadir a China —que ya construye sus propios y enormes portaaviones— en el Indo-Pacífico. Además, los buques de guerra rusos han hecho repetidas escalas en Cuba y Venezuela.Uno de los mayores problemas para la armada es la escasez de reclutas. Según el medio estadounidense, el objetivo de alistamiento de la Armada para 2023 era de 37.700 efectivos, pero sólo consiguió 31.834. Para 2024, la Marina de los EEUU había elevado el listón a 40.600, con el objetivo de alcanzar una dotación total de 337.800 efectivos.El otro problema, agrega el medio independiente, al que se enfrenta ahora la Marina de los Estados Unidos es que esa nación simplemente carece de astilleros para construir y mantener una flota de tamaño considerable, y también es probable que la situación empeore antes de mejorar.Finalmente, la mano de obra para construir barcos es otro reto que enfrenta la Marina de Estados Unidos, pues no cuenta con suficientes trabajadores capacitados ni para construir las naves ni para operarlas.

