¿El fin de la luna de miel?: sondeos exhiben aumento en la desaprobación a las políticas de Trump

Un sondeo del Centro de Investigación de Asuntos Públicos Associated Press-Norc, publicado este fin de semana y consignado por el diario The Guardian, arrojó que apenas cuatro de cada diez personas encuestadas, el 39%, aprueban cómo Trump está manejando la presidencia en general y solo alrededor del 40% de los estadounidenses aprueba el enfoque de Trump hacia la política exterior, las negociaciones comerciales y la economía.En tanto, la mitad de los consultados desaprobaron las políticas comerciales de Trump con otros países, mientras que el 61% opinó que un presidente no debería tener la autoridad para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso, como lo ha hecho el mandatario republicano.Por su parte, en un sondeo realizado por el diario New York Times, el 63% de los encuestados, incluyendo al 40% de votantes republicanos, opinó que "un presidente no debería poder deportar a inmigrantes legales que han protestado contra Israel", en referencia a la política del Gobierno de Trump de expulsar del país o revocar visas a estudiantes universitarios que han criticado las acciones de Israel en la Franja de Gaza como respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre del 2023.En cuanto a la inmigración, uno de los temas en el que la Administración republicana ha dedicado más atención, una encuesta dada a conocer el pasado viernes por el Washington Post, ABC e Ipsos reveló que el 53% de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente en la materia, mientras que el 46% la aprueba, revirtiendo los números del mes de febrero.En tanto, otra encuesta de Associated Press publicada el pasado 24 de abril reveló que aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses afirma que las políticas comerciales de Trump, es decir, la imposición de aranceles a las importaciones, aumentarán los precios "mucho", y tres de cada 10 creen que los precios podrían subir "algo". Además, la mitad de los estadounidenses están "extremadamente" o "muy" preocupados por la posibilidad de que la economía estadounidense entre en recesión en los próximos meses, según arrojó el sondeo, algo que han advertido distintos bancos y firmas en las últimas semanas.En tanto, una encuesta realizada por Fox News, una cadena alineada históricamente con el Partido Republicano, no mostró cifras más alentadoras. El sondeo reveló que solo el 38% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump con respecto a la economía, mientras que el 56% la desaprueba.

