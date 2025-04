"Zelenski no está en condiciones de exigir": Rusia acepta negociaciones, mientras que Kiev las elude

"Hasta ahora, Zelenski no ha mostrado ninguna disposición a esto [la anulación del decreto], sino que solo dice que está dispuesto a conversar si Moscú cumple sus exigencias, lo que Moscú considera ridículo, ya que Zelenski no está en condiciones de exigir algo. Por lo tanto, me parece que esto [la declaración del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov] es la señal de Moscú a Estados Unidos: que estamos dispuestos a conversar y nos guían las buenas intenciones, pero Ucrania no", opinó el experto.